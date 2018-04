Trascendió

:Que por asesores no para Andrés Manuel López Obrador y ayer le tocó a Marcelo Ebrard, quien al término del mitin en San Luis Río Colorado, con teléfono en mano fue a informarle al tabasqueño la sustancia de lo dicho por el empresario Carlos Slim sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por aquello de que no lo fueran a agarrar en curva los reporteros.

Una vez que el CEO de Carso se subió a las elecciones y llamó a los candidatos a no meterse en el tema, pues en su opinión están fuera de tiempo las críticas al NAIM, el líder de Morena no tardó en entrarle al intercambio, pese a su planteamiento de no caer en debates y que puro amor y paz, y dijo que el presidente Enrique Peña usa al magnate, a quien ofreció concesionar la nueva terminal si él la paga.

Bueno.

:Que una ex gobernadora que para más señas fue dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática está siendo cortejada por Morena y si la convencen no sería extraño que el mismo Andrés Manuel López Obrador hiciera pronto el anuncio de su incorporación.

Solo que en Zacatecas, la tierra natal de Amalia García, también la buscan como una opción para relevar a la actual candidata al Senado de Por México al Frente, Mary Chávez, quien la tiene muy difícil en uno de los pocos estados donde el PRI lleva la delantera.

:Que ante el bajo impacto y desgaste físico del candidato, el equipo de Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, analiza la posibilidad de modificar las conferencias mañaneras.

Una propuesta era suspenderlas, pero como el panista se comprometió a encabezarlas desde el inicio de campaña, se descartó la posibilidad; no obstante, quizá haya cambio de horario, aunque ya saben que lloverán las críticas.

:Que el presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo, presentará este martes ante el pleno una iniciativa de ley para establecer un sistema integral de evaluación del desempeño de todos y cada uno de los legisladores en el Palacio de San Lázaro.

No obstante, la medición de la eficiencia y la eficacia parlamentarias aplicaría para futuros diputados que, como consecuencia de la reforma electoral de 2014, podrán buscar la reelección consecutiva hasta tres veces para completar 12 años en el cargo.