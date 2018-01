Trascendió

:Que el alcalde priista de Ensenada, Baja California, Marco Novelo, había postulado a su esposa, Mirna Ibarra, para contender por una diputación local, pero al ver las encuestas la bajó de la competencia y de inmediato se acercó a Morena para negociar su apoyo al líder del PT local, Armando Reyes.

De esta manera el munícipe busca mantener el control de Ensenada a expensas del fracaso de su partido, lo que aseguran en la sede nacional del PRI que no solo no se permitirá, sino que preparan sanciones para evitar que estas situaciones se repliquen en el país.

:Que el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, tuvo ayer una doble celebración: la primera, porque cumplió 70 años, y la segunda, porque se entregaron tres obras de infraestructura en la entidad, en un acto presidido por Enrique Peña Nieto, quien aprovechó para felicitar a su anfitrión y desearle una larga vida llena de salud.

Hablando de gobernadores, este miércoles el de Chihuahua, Javier Corral, hará una pausa en su marcha en exigencia de recursos federales para reunirse en privado con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien le dejó claro que las puertas del despacho en Bucareli están abiertas para dialogar.

:Que aunque le fue difícil al priismo en Tamaulipas y al equipo de José Antonio Meade encontrar buenos perfiles para la gira del abanderado presidencial, la libraron, pese a que hay dos ex gobernadores señalados por corrupción y vínculos con el crimen organizado: Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Al final lograron convocar al ex mandatario y actual senador Manuel Cavazos Lerma, al ex diputado Marco Antonio Bernal y al también ex legislador Baltazar Hinojosa, priistas con peso político en la entidad.

:Que si Rafael Márquez queda marginado del equipo definitivo que viaje al Mundial de Rusia, no será por algún impedimento legal, sino por un tema esctrictamente deportivo o, también, de imagen.

Resulta que una vez liberadas sus cuentas en México, la única restricción es que haga negocios en Estados Unidos, pero se sabe que si no es y, al parecer, no será convocado, es porque las empresas patrocinadoras no quieren tener nada que ver con él debido al lío en que se vio envuelto por nexos involuntarios con algunos pillos.