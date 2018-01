Trascendió

:Que al igual que en Tlaxcala, en Zacatecas gran parte de la militancia priista se quedó fuera del recinto en el que se presentó su precandidato José Antonio Meade, pues a pesar de que en el Centro Platero aún había espacio para más de 500 personas, la instrucción fue que solo los que llegaron temprano podían escucharlo en vivo.

Cosas de seguridada o de disciplina, pero quizá por eso es que en esta parada no se escuchó el típico “¡Pepe, amigo!” y, es más, ni empujones hubo, considerando, por otra parte, que se esperaba más ruido siendo un estado gobernado por el Revolucionario Institucional en la persona de Alejandro Tello Cristerna.

:Que en Morena aseguran que no sería sorpresa si Marcelo Ebrard asiste como invitado a la presentación del secretario de Seguridad Pública y el consejo asesor que Andrés Manuel López Obrador designará para su eventual gabinete, mañana en un hotel al sur de Ciudad de México.

Hay que recordar que el ex jefe de Gobierno fue cabeza de la policía en la gestión capitalina de AMLO aunque, a propósito del consejo previsto, Tatiana Clouthier es uno de los nombres que suenan, pues en su momento el tabasqueño la candidateó para la fiscalía general de la República.

:Que el legislador Macedonio Tamez asumió formalmente la coordinación de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con lo que el alcalde con licencia de Guadalajara y aspirante al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, reafirmó su control sobre la bancada naranja en el Palacio de San Lázaro.

Al comienzo de la legislatura, Alfaro se impuso al presidente nacional del partido, Dante Delgado, y designó como líder de la fracción emecista a Clemente Castañeda, su hombre de confianza, quien finalmente dejó su curul para competir por una senaduría en Jalisco.

:Que Alejandro Encinas asegura que aunque haya un chapulineo extraordinario en esta legislatura, hay temas que el Senado no puede eludir para el próximo periodo y, en particular, él no dejará su escaño para apoyar a la morenista Claudia Sheinbaum, aspirante a jefa de Gobierno, porque entre los proyectos de Primavera debe estar la discusión de reformas que le den sustento al Fondo de Capitalidad.

A ver si es cierto.