Trascendió

:Que desde el primer minuto de este año Juan Javier Pérez Saavedra quedó al frente de la Auditoría Superior de la Federación, pues el ahora ex titular del organismo Juan Manuel Portal concluyó su encargo justo al finalizar 2017, sin que la Cámara de Diputados haya alcanzado un acuerdo para designar al sucesor.

Según la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en caso de ausencia temporal o definitiva del auditor superior, corresponde en primer término al auditor especial de Cumplimiento Financiero, actualmente Pérez Saavedra, ocupar el despacho y asumir la responsabilidad del titular... al menos hasta que los legisladores regresen de vacaciones, reanuden sus sesiones ordinarias en febrero y finalmente muestren voluntad para consensuar el nombramiento.





:Que ayer en los dos mitines que tuvo en Yucatán, Andrés Manuel López Obrador agradeció en al menos tres ocasiones a los medios de comunicación la cobertura de su precampaña presidencial, cosa extraña en el tabasqueño que en más de una ocasión los ha incluido en la mafia del poder.

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia decidió recibir el Año Nuevo junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto en Yucatán y no en su natal Tabasco, pues según López Obrador escogió esta entidad por la cultura, “que es por la que resistimos”.





:Que con más de 50 oficios, pero dos años después y cifras desactualizadas, la Secretaría de Educación Pública informó al Senado que en esta administración desarrolla una política pública de lectura de libros en el país, particularmente entre los jóvenes.

El 12 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva a través del entonces vicepresidente, José Rosas Aispuro, remitió a la dependencia un punto de acuerdo en el que la Cámara exhortaba a todos los niveles de gobierno para impulsar la lectura entre los niños y jóvenes del país, al tiempo de hacer un reconocimiento muy especial a quienes tuvieron la oportunidad de ser autores de un libro.





:Que Claudia Sheinbaum ha dejado la precampaña para pasar a un proselitismo pleno. Hace propuestas y pide el voto, pero no solo a los militantes de Morena. Además, llama a defender el sufragio y no solo por ella, sino también por Andrés Manuel López Obrador. ¿La autoridad electoral no tiene nada qué decir?

El otro extremo es la perredista Alejandra Barrales, con su nula promoción. Dicen en los pasillos del PRD que está muy segura de que nadie le arrebatará la candidatura...





:Que el precandidato del PRD a la Jefatura de Gobierno Salomón Chertorivski denunció que ha iniciado la guerra sucia contra su precampaña porque supuestamente es el favorito para ser candidato de su partido y están “camino a la victoria”. Aseguró que todo el desprestigio es porque no quieren debatir, por lo que en las próximas semanas celebrará su candidatura.