Trascendió

:Que ya se dieron los primeros contactos entre el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y los secretarios de la Defensa y la Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón, para acordar la ruta que permita el resguardo y traslado de las boletas electorales para el próximo 1 de julio.

Los mandos castrenses hicieron observaciones al proyecto elaborado por la autoridad electoral con el fin de garantizar de mejor manera la seguridad de los materiales que se utilizarán en la elección presidencial.

:Que aunque quiso pasar desapercibido, hubo quien reconoció a José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, que se apareció en un acto de Andrés Manuel López Obrador, en Hidalgo, en donde maestros de la CNTE y el SNTE se han sumado a la precampaña del tabasqueño ante la promesa de acabar con la reforma educativa.

Custodiado por los maestros presentes, González Sánchez se acercó al precandidato para hacerle una petición, aunque el intercambio no duró más de un minuto y luego López Obrador se apresuró a subir a su camioneta, eso sí, dándole una palmada en la espalda y asintiendo una y otra vez.

:Que hablando de Morena y sus precandidatos, Magdalena Núñez Monreal, comisionada política del PT en Ciudad de México, aún tiene la esperanza de que el abogado empresarial Ricardo Dosal sea el candidato para la alcaldía en Miguel Hidalgo, en lugar de Víctor Hugo Romo, quien hace unos días resultó ganador de la encuesta de la coalición y quedó como aspirante a dicho puesto de elección popular.

Núñez asegura que el PT de la capital lamenta que aún existan procesos pendientes de los días en que Romo fue jefe delegacional en dicha demarcación, por lo que manifestó que los candidatos se definen hasta marzo y faltan detalles por afinar. A ver qué dice el líder máximo.

:Que a veces porque no leen y otras porque no saben redactar, pero los legisladores de todo nivel nomás no paran de ir de pifia en pifia y ahora fue el turno de la Asamblea Legislativa capitalina.

¿Resulta que lanzaron la convocatoria para elegir nuevos comisionados del InfoDF, pero con un plazo menor a 24 horas para recibir los perfiles, lo que de inmediato se presumió como un madruguete con dados cargados.

Al final, por las quejas de expertos en transparencia, debieron dar marcha atrás, llevar el plazo hasta la primera quincena de enero y, como debe ser, argumentar un problema de redacción que será subsanado. ¡Ufff!