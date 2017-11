Trascendió

:Que la inauguración de la World Cancer Leaders’ Summit, ayer en el Club de Banqueros, reunió a personajes con diversos liderazgos y nacionalidades, como el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera; la reina Letizia de España; la princesa Dina de Jordania, así como el secretario de Salud, José Narro Robles, y el director del Incan, Abelardo Meneses, entre varios asistentes más.

Amenizó la velada Taboo, integrante del grupo Black Eyes Peas, que interpretó las canciones “Fight” (que compuso cuando padeció cáncer), “I got a feeling”, “Where is the love?” y su versión de “El rey”. Hoy se une a los trabajos de la cumbre el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.

:Que luego de la destitución de Israel Moreno como delegado en Venustiano Carranza, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, enviará no una terna, sino una propuesta directa para su sustitución a la Asamblea Legislativa.

Dicen que para no afectar al grupo que lleva trabajando 11 años ahí, el nombre del sustituto saldrá de la misma demarcación e incluso con esa decisión el gobernante suma apoyos del grupo político perredista de ADN, donde están el delegado cesado y su hermano Julio César Moreno.

:Que el PRI ya conformó las comisiones encargadas de la selección de sus candidatos para el proceso electoral.

Aunque Enrique Ochoa Reza pidió que garanticen que “ningún aspirante se sienta marginado o excluido”, por lo pronto una presidenciable, Ivonne Ortega, convocó a una rueda de prensa y se prevé que manifestará alguna inconformidad sobre el proceso que, como muchos, sostiene que está encaminado para que el titular de Hacienda, José Antonio Meade, sea el elegido.

:Que pese a que en la presentación del último libro de la profesora Jacqueline Peschard, el pasado 31 de octubre, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, reconoció no ser una experta en transparencia, ayer el INAI decidió entregarle un reconocimiento por la conferencia magistral que ofreció en el foro Las Universidades ante el Reto de la Transparencia y los Datos Personales.

Se ve que ha aprendido mucho en el poco tiempo al frente del comité de transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México.