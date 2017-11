Trascendió

:Que el pleno del Tribunal Electoral cerró filas a favor de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien tiene en sus manos el caso de la elección de gobernador en Coahuila, y advirtió que no aceptará presión alguna, como los llamados a la violencia en redes sociales contra la juzgadora solo porque fue alumna del hoy líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.

A la señora le tocará elaborar el proyecto de sentencia que decidirá si procede la anulación del triunfo del priista Miguel Ángel Riquelme por el supuesto rebase de tope de gastos de campaña.

:Que algunas personas cuyas cajas de seguridad fueron incautadas confiaron en que el próximo lunes visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza Luis Raúl González Pérez, las acompañen a Cancún, Quintana Roo, para poder constatar presuntas violaciones de parte de las autoridades.

Hasta ahora, sin embargo, no tienen la hora ni el lugar exactos del eventual encuentro.

:Que la madrugada de ayer, justo en la recta final de la sesión en la que se discutió y aprobó el Presupuesto de Egresos para 2018, diputados del PRI y de Morena protagonizaron otra vez un intercambio de insultos, cuando el lopezobradorista Ariel Juárez acusó de “corruptos y traidores” a los priistas y algunas legisladoras, como Nancy Sánchez Arredondo y Erika Araceli Rodríguez, entre otras, le respondieron desde sus curules con la expresión futbolera de “¡eeeh, puto!”, la pejista “¡cállate, chachalaca!” y hasta “¡quiere llorar, quiere llorar!”.

:Que Andrés Manuel López Obrador aceptó que se equivocó durante su periplo por la Huasteca potosina.

El tabasqueño subió a su cuenta de Twitter un video en el que aparece en el jardín surrealista de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, y cuenta que el escultor fue mecenas del artista catalán Joan Miró.

Más tarde aclaró: “Dije que Edward James había sido mecenas de Miró y no fue de él, sino del surrealista Dalí. Pero no me equivocaré al proponer cancelar la mal llamada reforma educativa”.

:Que por cierto, AMLO pasó por Xilitla, Axtla de Terrazas y Aquismón y el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, quien se preveía que iba a reunirse con el líder de Morena por aquellos rumbos de la Huasteca para arreglar sus diferencias, nomás no se apareció.