Trascendió

:Que el episodio del despido de Santiago Nieto no quedará solo en eso.

Junto al señalamiento público de que el ex fiscal de la Fepade actuó contrariamente a lo que marca el código de conducta de la PGR, se abrió un expediente para analizar las posibles sanciones administrativas o penales a las que se haría merecedor.

En el servicio público no basta con el despido si es que se violó la ley, por lo que autoridades de la dependencia aseguran que este caso aún dará mucho más si es que se demuestra que el ex funcionario filtró parte de una investigación, lo que configuraría un delito.

:Que la mayoría de los gobernadores priistas cerraron filas con su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, a fin de avalar el método de selección para definir a su candidato presidencial y a todos los aspirantes a cargos de elección popular.

Los mandatarios de Campeche, Alejandro Moreno; del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Coahuila, Rubén Moreira; de Sonora, Claudia Pavlovich, y hasta el candidato electo de Coahuila, Miguel Riquelme, le dieron su aval en el Consejo Político priista, en el que se definió que la selección de candidatos será por convención de delegados.

:Que a propósito del PRI, Rafael Acosta, mejor conocido como “Juanito”, no perdió la oportunidad para hacerse presente ayer ante el recién nombrado dirigente del PRI capitalino, Eruviel Ávila, en la sesión extraordinaria del Consejo Político del comité estatal donde avalaron la selección de candidatos por convención.

El ex lopezobradorista no sabía qué hacer para atraer la atención del ex gobernador... y pues no, no lo consiguió.

:Que en el contexto de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el senador del bloque PT-Morena, Zoé Robledo, propuso una serie de acciones con el propósito de que este año le sea entregada a una mujer.

Así como el Senado amplió el plazo para la convocatoria hasta el 30 de octubre para postular a quien pueda merecer la medalla, el legislador invitó a los usuarios de redes sociales para que con una firma electrónica de apoyo a la solicitud #UnaMujerParaLaBelisario, que se ha activado en el sitio change.org, manifiesten si les parece que ésta es una buena idea.