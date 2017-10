Trascendió

:Que mucho cuidado le puso Margarita Zavala a su carta de renuncia para presentarse primero como una militante sin tacha que recibió un trato injusto, una víctima del dirigente panista Ricardo Anaya, y dejar al final, así como no queriendo la cosa, la causa principal de su decisión: se le acababan los tiempos para inscribirse como candidata independiente.

Mientras los senadores aliados de la señora ya cantaron que van con ella en la elección presidencial sin renunciar a su militancia, encabezados por Ernesto Cordero, el ex presidente Felipe Calderón dejó en suspenso su eventual salida del partido que dirigió y que lo llevó a la Presidencia, pues solo dijo que seguirá a su esposa adonde vaya, pero no mandó carta al CEN.

Esto va a dar para mucho más.

:Que por cierto, entre los simpatizantes espontáneos que le han salido a Margarita Zavala desde la oposición, destacó ayer el senador Miguel Barbosa, quien considera que el próximo lanzamiento de la ex panista como candidata independiente a la Presidencia “sepulta” las aspiraciones de todos los ya registrados en esa condición.

Y por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de lanzar sus dardos a Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, a quienes ya muchos ven como aspirantes, él a Los Pinos y ella a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, por el famoso frente opositor.

:Que el próximo lunes la Comisión de Ciudad de México de la Cámara de Diputados, que preside la perredista Cecilia Soto, sostendrá una reunión de trabajo con autoridades del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, a fin de analizar las medidas que se toman para garantizar la calidad en las edificaciones capitalinas, luego de los terremotos de septiembre pasado.

A propósito, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que encabeza Perla Gómez, inició un expediente de oficio para analizar la forma en que actuó el Gobierno de Ciudad de México durante la emergencia por el terremoto y ya solicitó informes pormenorizados de sus acciones para determinar si se incurrió en alguna falta.

:Que a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI se le siguen sumando casos de corrupción de sus ex gobernadores, pero nada más no avanzan. Enrique Ochoa dijo que ya comenzaron la investigación al ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, pero se acordaron por la captura del personaje ayer en Ciudad Victoria.