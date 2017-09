Trascendió

:Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el panista Marko Cortés, estimó una duración de no menos de seis horas para la comparecencia que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sostendrá el próximo 5 de octubre ante el pleno.

Se prevé que los cuestionamientos estén centrados en la necesidad de integrar el multicitado fondo de reconstrucción para atender las afectaciones por los sismos, lo cual introduce una presión adicional en el de por sí complejo entorno financiero internacional.

:Que en el Senado habrá una estricta vigilancia a las acciones que desplegará el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para la reconstrucción de las zonas dañadas por el sismo, porque según el ex mandatario capitalino Alejandro Encinas, Ciudad de México es la única entidad que tiene un fondo de por lo menos mil millones de pesos para otorgar subsidios a los damnificados y no hay pretexto para no liberarlos de inmediato.

:Que en la bancada senatorial priista, que encabeza Emilio Gamboa, ayer el debate se centró en los apoyos a los demás estados afectados, porque los legisladores de Chiapas, Oaxaca y otros se quejan de que la atención se focalizó en la capital y temen ser olvidados.

En Oaxaca, por cierto, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió con los alcaldes de Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa, Barrio de la Soledad y Santo Domingo Ingenio, ante quienes resaltó las labores de las fuerzas armadas en la ayuda y entregó despensas y víveres.

:Que este miércoles la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, retomará el análisis de las iniciativas para eliminar el pase directo del procurador a fiscal general, tema que fue motivo de debate y aplazó la instalación de la Mesa Directiva, todo esto antes del sismo de hace una semana.

Ojalá que no se les haya olvidado que el acuerdo fue sacar el tema lo más pronto posible.

:Que todo indica que el PRD, liderado por Alejandra Barrales, cambiará de sede, pues el edificio que ocupaba en Benjamin Franklin quedó dañado y se encuentra desocupado por seguridad a la espera del dictamen de las autoridades.

Lo importante, dicen trabajadores de ese partido, es que es rentado. Ahora la pregunta es: ¿regresarán al antiguo edificio de Monterrey 50?