Trascendió

:Que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, sostendrá esta tarde un encuentro con los coordinadores de las ocho fracciones legislativas, con el fin de darles a conocer el dictamen que descarta daños estructurales en el Palacio de San Lázaro y allana el reinicio de las actividades parlamentarias mañana mismo.

El receso obligado tras el sismo del pasado martes mete doble presión a los diputados federales, que ahora tienen tan solo 25 días para dictaminar y aprobar la Ley de Ingresos 2018, previa comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para exponer los alcances del paquete económico.

:Que por más protocolos que se ensayaron en 32 años después del sismo de 1985, parece que nadie imaginó que habría que levantar gran cantidad, quizá miles, de peritajes solicitados por los afectados por el segundo 19/S.

En tanto, a pesar del apoyo que han ofrecido la UNAM, el IPN y los colegios de Ingenieros y Arquitectos para evaluar daños, el aporte ha sido insuficiente y capitalinos afectados permanecen en la calle porque no hay quién dictamine pronto si pueden regresar a sus hogares.

:Que el gobernador Graco Ramírez dio a conocer la creación de un fideicomiso plural para la reconstrucción de Morelos, el cual estará bajo la observación de Transparencia Mexicana.

Dicho fideicomiso y la apertura de la cuenta se realizarán la próxima semana, con base en los lineamientos que marque la organización no gubernamental, a fin de que el dinero que se aporte se destine a las acciones y familias que verdaderamente lo necesitan, subsanando los daños ocasionados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre.

Se indicó que los ciudadanos serán el mejor aval de esta iniciativa, y por ello se requerirá asegurar su participación, tanto nacional como local, en el seguimiento de todos los instrumentos, fondos, fideicomisos y programas federales, estatales o municipales utilizados en la reconstrucción.

:Que en Iztapalapa y Xochimilco se puede estar gestando ya un problema de salud por la falta de agua. Vecinos de las colonias dañadas, como el pueblo de San Gregorio Atlapulco, no han podido bañarse porque no hay ni para tomar, ha aumentado la presencia de mosquitos y en el centro de ese lugar no se ha logrado restablecer la luz.

Dice el delegado Avelino Méndez que el acueducto está severamente dañado, lo que partió a Xochimilco en dos, y el Sistema de Aguas ofreció “dar opciones” hoy para cubrir las necesidades básicas.