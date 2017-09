Trascendió

:Que sin hacer tanto ruido, en el Senado se supo que el Ejército colaborará en la construcción inmediata de 400 casas para los damnificados de los terremotos en Oaxaca y Chiapas de la semana antepasada. Solo esperan que el Ejecutivo decida a qué zona deberán darle prioridad, pero es de todos sabido que la milicia cuenta con experimentados ingenieros capaces de construir obras en un abrir y cerrar de ojos.

:Que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, será citado a comparecer la próxima semana ante el pleno de la Cámara de Diputados para exponer el paquete económico 2018 y responder a las dudas e inquietudes de los legisladores, quienes anticipan que el responsable de las finanzas públicas y aspirante presidencial del PRI no tendrá un “día de campo” en San Lázaro, donde la crispación preelectoral se mantiene latente entre priistas y opositores.

:Que la senadora y ex coordinadora del PRD Dolores Padierna se sumará esta semana a la bancada del bloque PT-Morena, con lo que ésta sigue creciendo y se consolida como tercera fuerza política en el Senado. No obstante, la legisladora trabajará más pegada a la coordinación de Manuel Bartlett, por el distanciamiento que tuvo con sus ex compañeros de grupo.

:Que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, iniciará mañana un viaje a Nueva York, donde en el contexto de la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará el miércoles, presentará un informe de los avances en materia de gobierno abierto en México.

La secretaria participará en la Reunión Ministerial del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que México es fundador, en la cual rendirá cuentas ante personajes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Georgia, Giorgi Kvirikashvili, y los representantes de las 11 organizaciones de la sociedad civil internacional responsables de la gobernanza de la alianza.

:Que el jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera, participará hoy en la reunión de alto nivel sobre cambio climático de las Naciones Unidas, en Nueva York, por invitación del secretario general, António Guterres. Después recibirá un reconocimiento de 100 Ciudades Resilientes de la fundación Rockefeller. Lunes redondo.

:Que en el quinto Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera hubo reconciliaciones, pues los morenistas Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal se saludaron de manera fraternal antes del acto oficial. Monreal aseguró que fue un “abrazo sincero porque es mi amiga y no hay asuntos personales con nadie”, mientras que Sheinbaum señaló que no es culpable de la salida del zacatecano porque “cada quien es responsable de sus actos”.