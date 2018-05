Trascendió Monterrey

:Que los priistas de Nuevo León hicieron números sobre cuántos líderes estatales asumieron sus cargos durante la era de Enrique Ochoa Reza, quien renunció a la presidencia del PRI apenas este miércoles.

Desde que el hoy ex titular del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor llegó, rindieron protesta como nuevos dirigentes nada más y nada menos que 11 presidentes estatales.

Además de Pedro Pablo Treviño en Nuevo León, llegaron con el sello de Ochoa Reza los dirigentes priistas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos y Sonora.

:Que por cierto, la que hace turismo por su estado, pero ahora sí gastando suela muy en serio en la campaña de tierra como candidata a diputada local por el distrito 21, es Lorena de la Garza, la ex titular de la Corporación para el Desarrollo Turístico (Codetur).

A la también secretaria general del PRI estatal no le asusta el distrito que le tocó, porque nació en Salinas Victoria y conoce muy bien ese territorio, pero como sabe que no la tiene fácil, ideó una ingeniosa campaña con el lema de “Ya basta, no más olvidados”, que representa su compromiso de seguir en contacto permanente con sus representados del norte del estado, en caso de ganar.

:Que el alcalde de Monterrey con licencia, Adrián de la Garza, levantó ámpula al señalar que la crisis de vialidad en el sur surgió cuando Felipe de Jesús Cantú gobernó la ciudad, al otorgar los permisos para desarrollar el Huajuco.

El meollo del asunto es que mientras la zona crecía de manera desmesurada en densidad poblacional, no hubo ninguna ampliación a las vialidades, salvo el retorno elevado en La Rioja, que ya es insuficiente.

:Que de inmediato reviró el adversario de Adrián de la Garza para la alcaldía, Felipe de Jesús Cantú, quien afirma que los permisos para desarrollar la zona sur de la ciudad, expedidos casi al cierre de su mandato, se dieron con apego a la ley.

Más allá de si fueron o no legales, el problema del congestionamiento vial en el Huajuco afecta hoy a todos.

No es suficiente apegarse a la ley, sino tomar decisiones con visión de futuro. Es parte del arte de gobernar.