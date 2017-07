Trascendió Monterrey

:Que vaya jueves de sanquintín entre los conservadores rancios del Consejo Mexicano de la Familia y los activistas de las agrupaciones de la diversidad sexual de Monterrey encabezados por Mario Rodríguez Platas.

La protesta en oposición al llamado Autobús de la Libertad que recorre el país en defensa de la llamada familia tradicional bajo el lema de “No te metas con mis hijos” logró bloquear y al final sacar el vehículo de la ciudad.

:Que el subprocurador Ernesto Canales citó a conferencia de prensa para anunciar que el ex gobernador Rodrigo Medina deberá a acudir a declarar hoy por nuevas imputaciones en su contra.

Llama la atención que Canales se lamente de que ninguno de los vinculados a proceso por la Subprocuraduría que encabeza esté en la cárcel, lo cual evidencia dos cosas: que las fiscalías a su cargo no son tan buenas, o que los delitos que pretenden configurar son infundados.

Mientras tanto, en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México también lamentan que Ernesto Canales tampoco atienda los citatorios... y tal vez también esperan verlo tras las rejas.

:Que para tranquilidad de Ernesto Canales, el ex gobernador Rodrigo Medina comparecerá hoy a dos diligencias en la Fiscalía Anticorrupción.

La primera está programada para las 09:30, mientras que la segunda será a las 12:30, pero el ex mandatario no es el único: el ex director de Protección Civil, Jorge Camacho, tiene una cita en el Palacio de Justicia a las 14:00 horas.

Y a esa misma hora deberá sentarse ante un juez de control, pero del fuero federal, Miguel Ángel Eufracio, el juez que envió a la cárcel al ex gobernador Medina.

:Que la agrupación Renace, fundada desde hace años por Ernesto Canales, cuestionó durísimo al procurador Bernardo González en voz de su director, Martín Sánchez, quien hizo una serie de declaraciones lapidarias contra el rezago de expedientes en la Procuraduría de Justicia.

Al calificar la situación como alarmante y al borde del colapso, Sánchez dijo que esto es producto de negligencia, desinterés y falta de atención.

La verdad es un ataque directo en contra del titular de la Procuraduría, por lo que Renace debería ofrecer disculpas por el exabrupto.