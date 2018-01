Trascendió Monterrey

:Que la olla de presión en la que se venían cocinando las candidaturas locales de los distintos partidos y coaliciones finalmente saltó la tapa y el calor está quemando a varios.

El anuncio del alcalde Mauricio Fernández Garza de solicitar, presuntamente con el respaldo de todos los aspirantes, que el CEN de su partido designe al candidato a la alcaldía de San Pedro y no se realice una elección interna no cayó nada bien en algunos albiazules.

Algunos señalan que legalmente el plazo para impugnar esta determinación ya venció hace mucho tiempo, y pedir al Comité Ejecutivo que desautorice al Consejo Político Local en una determinación colegiada no es exactamente una buena idea.

Dicen que además de hacerse, cualquier militante panista podría sacar este conflicto hacia los tribunales electorales y de ahí en adelante no habría salida.

Además llama la atención que por muy planchado que dijeran que está este frente, la carta no estaba firmada por Rebeca Clouthier, de quien dijeron, se encontraba “fuera de la ciudad”.

:Que por si no fuera poco y después de haber estado peleando en tribunales por los famosos diputados “de lista” ahora el PAN dice que siempre no, y que no va a utilizar esta figura.

Con esto queda claro que las negociaciones están subiendo la temperatura, y el pronóstico es reservado.

:Que también en el frente Juntos Haremos Historia siguen los conflictos. Hoy mismo el secretario de Organización Estatal de Morena, Ramiro Alvarado, está citando a una rueda de prensa para denunciar presiones hacia el interior del partido político en la entrega de candidaturas.

Incluso denuncian que hay aspirantes que pertenecen al instituto político que han sido amenazados para que se desistan de sus intereses, entre ellos Manuel Uresti, de Apodaca, quien se vio en la necesidad de denunciar penalmente las amenazas de las que fue objeto.

:Que en Movimiento Ciudadano, el rumor de que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Karina Barrón Perales, se iba a registrar como candidata a una diputación federal, sonó todo el día sin que fuera confirmado.

La independiente y su bancada están cada día más dispersos, pues su compañero y ahora coordinador, Jorge Blanco, coquetea con Morena, y Ángel Barroso ya completó sus firmas de respaldo ciudadano para irse como independiente.