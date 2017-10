Trascendió Monterrey

:Que en un restaurante de la avenida Constitución donde todos se ven, comenzó a organizarse ayer lo que podría llamarse el plan Morena en Nuevo León.

Entre los presentes en la mesa figuraba Edelmiro Santos, presidente estatal de Morena; además de Gabriel Tláloc, Alejandro Treviño, Claudia Tapia, Dionisio Herrera, Pato Zambrano, Antonio Barceló, Víctor Govea, Mauricio Zavala, Arturo B. de la Garza, así como Adolfo Villarreal, del CEN de Morena.

Como que ya se perfilan quiénes serán los candidatos para Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, Santiago, Apodaca... y los que se acumulen.

:Que ayer murió la víctima número 18 del motín del penal de Cadereyta ocurrido el martes de la semana pasada.

Mientras tanto, los subejercicios de los fondos federales destinados a la seguridad de Nuevo León siguen saliendo a la luz como un reflejo de la poca importancia que le dan a este tema.

O tal vez ni siquiera saben los mecanismos de operación de esos recursos, que irán de regreso a la Secretaría de Hacienda... y el otro año mandarán menos.

:Que los taxistas que protestaron ayer en el Congreso del Estado, justo al momento que el empresario Sergio Gutiérrez Muguerza recibía la medalla Fray Servando Teresa de Mier, forman parte de las nuevas agrupaciones que promueve el Gobierno Estatal, al tiempo que presume que la CTM ya perdió el control de casi todo el transporte.

La verdad es que el estilo de protesta reventadora evoca los tiempos del viejo PRI, con prácticas arcaicas contra los adversarios políticos.

:Que la senadora Cristina Díaz amanece hoy en el Council of the Americas en Nueva York, uno de los think tanks más influyentes de Estados Unidos y de América Latina.

Fue invitada en el marco de la Sexta Conferencia de la Red Hemisférica de Mujeres, donde se dan cita algunas de las damas más poderosas del empresariado latinoamericano.

La senadora será la única política en esta conferencia, donde participará en el panel “De los Sesgos Inconscientes a la Toma Consciente de Decisiones”.

Habrá mujeres de alto nivel, como la presidenta para América Latina de Philip Morris y por México participan empresarias de la talla de Gina Diez Barroso.