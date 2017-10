Trascendió Monterrey

:Que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón sí estaba en la Ciudad de México, en donde reveló tres cosas.

La primera: sí va por la candidatura a la Presidencia y lo notificará el sábado al Instituto Nacional Electoral.

La segunda: no pedirá licencia para pedir las firmas, solo para la campaña formal, por lo que permanecería en el cargo hasta diciembre.

La tercera: para entonces, o sea en menos de tres meses, espera haber conseguido solo en Nuevo León más de un millón de firmas, o sea, más o menos el mismo número de ciudadanos que lo eligió en 2015.

:Que por cierto, el gobernador destapó ayer como posible interino al procurador Bernardo González ante los alcaldes metropolitanos que lo acompañaban en un evento.

El mandatario les dijo en privado: “¿Cómo ven aquí a la prensa?, me preguntan a quién voy a dejar y les iba a decir: ¿cómo ven aquí a mi procu?, pero no les dije eso porque me lo madrean”.

Los alcaldes se miraron incrédulos, pero se nota que los bonos del titular de la Procuraduría de Justicia están en su mejor momento.

:Que ya comenzó a desgranarse la mazorca independiente, al comenzar a fluir los nombres de quienes buscarán cargos de elección popular.

Apunten al diputado local Ángel Barroso por el distrito 8 federal; otro ex panista, pero en el distrito 11, es Luis Ángel Benavides, mientras que Yamilett Orduña, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, buscará el distrito 7 y el eficiente director del Registro Civil, Raúl Guajardo, irá por el distrito 12.

Moraleja: los independientes también chapulinean...

:Que en San Pedro el que se cree muy alto, pero trepado encima de un ladrillo, es Aldo Cázares, director de Servicios Generales.

Los enterados afirman que Aldo es quien maneja a Eduardo Martínez Treviño, el secretario de Servicios Públicos, porque aseguran que es quien decide todo en esta secretaría: asigna a todos los proveedores, les da órdenes a los demás directores y es quien siempre quiere meter su cuchara en todas las licitaciones.

Lo interesante es que su jefe (Walo Martínez) ni siquiera está enterado, porque casi nunca está en la oficina. Dicen las malas lenguas que se la pasa de vacaciones...