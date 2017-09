Trascendió Monterrey

:Que esta mañana quien va a tener una sesión de Cabildo movidita es el alcalde de Cadereyta, Santiago Preciado, pues se espera que haya bronca por la propuesta en la licitación de luminarias para el alumbrado público.

Desde este jueves empresarios locales convocaban a ciudadanos para acudir en señal de protesta e impedir que se concrete lo que ellos denominan un “megafraude”.

La información que circulan es que presuntamente se haría un contrato por 207 millones de pesos para adquirir 12 mil unidades. Al doctor Preciado no le ha ido nada bien en estos dos años, primero padeció fuego amigo por parte de grupos antagonistas del PAN, después se le salió de las manos el tema de seguridad y ahora batalla con polémicas decisiones, lo bueno es que ya le falta menos.

:Que por los rumbos de Guadalupe cuenta el chisme que es posible que el PAN se deje ganar en las próximas elecciones. La razón es de lo más triste: resulta que entre los grupos que ya se tienen bien repartido al partido no quieren que sigan nuevos liderazgos, para no perder el control que hasta ahora tienen, por lo que prefieren perder que compartir.

Aún se habla de la posibilidad de enviar a la contienda al diputado federal y ex alcalde, Pedro Garza, en parte porque no genera un peligro para los líderes albiazules, pues no acostumbra generar cotos de poder. A ver en qué terminan.

:Que tremendo susto se llevaron ayer comensales de un famoso restaurante en el centro de San Pedro. Y es que una falsa alarma de secuestro al C5 municipal provocó una movilización importante por la zona.

Al final todo quedó en un malentendido que protagonizaron elementos de seguridad personal de algunos de los clientes del restaurante. Aunque algunos se fueron con la finta.

El que anda bien enojado es el diputado ex panista ahora independiente Antonio Martínez mejor conocido como La Papa. Y es que aunque fue el primero que le compró la idea de la independencia a Karina Barrón, actual presidenta del Congreso, ahora se siente completamente relegado. Dicen que se queja de que ahora con los nuevos independientes como Gabriel Tláloc Cantú y Eugenio Montiel, de plano ni lo pelan y como su corazón nunca ha dejado de latir azul, en una de esas les mete un susto y se regresa.