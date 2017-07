Trascendió Monterrey

:Que la vinculación a proceso del juez Miguel Ángel Eufracio en la audiencia de ayer en un juzgado federal comenzó a prender todas las alarmas, no solo en Nuevo León, sino a nivel nacional, porque no hay precedente de un caso como éste con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.



Quienes estuvieron en la audiencia auguran que el destino natural de este juicio promovido por la defensa del ex gobernador Rodrigo Medina tendrá una sentencia de culpabilidad que podría enviar a la cárcel al juzgador.



El tema es muy simple: violó un amparo federal contra el encarcelamiento, siendo que el propio juez y la Subprocuraduría Anticorrupción que encabeza Ernesto Canales estaban notificados del amparo en tiempo y forma...





:Que en el caso de las alarmas locales, están prendidas en la oficina del aún presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Emilio Arenas Bátiz, quien en las últimas semanas sueña con que ya es 3 de agosto, para aventar el arpa.



Y no es para menos, porque si el juez Miguel Ángel Eufracio se siente acorralado y cerca de mascar barrote en prisión, hay quienes aseguran que no le quedará más remedio que denunciar que recibió línea aquella madrugada del 26 de enero, cuando envió a prisión a Rodrigo Medina.



Así que vayan haciendo sus apuestas.



Que por si quedan dudas de que la violencia va al alza, anoche ejecutaron de siete balazos calibre .9 milímetros al director de la Preparatoria 22 de la UANL, Carlos Torres González, en la colonia Libertad, muy cerca de la escuela que dirigía.



Vaya que nadie se escapa de los sicarios, reales o similares, porque como quiera las balas son de verdad y siguen sembrando cadáveres a mañana y tarde.





:Que por cierto, bien haría el gobernador Jaime Rodríguez en revisar las cifras de delincuencia de la Procuraduría de Justicia, ya que el jueves dijo que el gobierno anterior las maquillaba.



Pero resulta que el comparativo de que los delitos suben en este primer semestre de 2017 fue contra el primer semestre de 2016 y él asumió el cargo en octubre de 2015.



¿O sea que las cifras también se maquillaron el año pasado?, o ya no entendimos.