Trascendió Monterrey

:Que vale preguntarse quién entiende a Ernesto Canales. Por una parte afirma que no tiene conocimiento de haber sido citado por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, por lo que no ha atendido ninguno de los requerimientos.



Pero resulta que el subprocurador Anticorrupción ya tramitó un amparo contra acciones de las autoridades de la Ciudad de México. No vaya a ser que le quieran dar una sorpresa.



Por cierto, Canales ya recibió un nuevo citatorio fechado para el lunes 10 de julio.





:Que ayer fueron vinculados a proceso los ex secretarios de Obras Públicas, Luis Marroquín, y de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, ambos por ejercicio indebido de funciones.



La vinculación que suena a capricho es la de Zubirán, quien contrató un despacho jurídico para modificar una ley, el cual cobró 650 mil pesos.



El punto es que el actual secretario, Fernando Turner, también contrató un despacho para renegociar el contrato con Kia, pero nadie lo ha acusado por ejercicio abusivo de funciones.





:Que se antoja exagerada la comitiva del gobernador Jaime Rodríguez por la India y Francia, ya que incluyó a la pareja del sexenio, compuesta por su directora de Comunicación, Diana Adame y el alcalde independiente de García, César Valdés.



También fueron el secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, Fernando Turner y su subalterno, Samuel Peña, además de invitados especiales.



Recuerdan a aquellas giras al extranjero del ex presidente José López Portillo, cuando llegó a llevarse dos aviones con más de 300 invitados.





:Que vaya susto del personal de Protección Civil estatal y de Guadalupe que se hallaban en el parque Tolteca el lunes por la tarde para apoyar a un helicóptero del Gobierno del Estado que cargaba agua para la extinción de un incendio en el Cerro de la Silla.



El helicóptero intentaba elevarse con un helibalde con agua extraído de la alberca de ese parque, pero el depósito se atoró en unos cables de la CFE, lo que ocasionó daños a un transformador y la rotura de un poste, además del corte de energía eléctrica en el sector.



El helicóptero se retiró sin el helibalde. Lo que sí se llevaron los pilotos fue un buen susto.