Trascendió Monterrey

:Que los problemas en el penal del Topo Chico están de regreso, ya que luego del traslado de un primer grupo de 38 internos, entre los que figura uno apodado La July, a una penitenciaría de Veracruz, se perdieron los equilibrios en el reclusorio.



Por ello comenzó la protesta contra el otro líder apodado El Kakino, mediante la quema de ropa y colchones, y la amenaza de un motín.



:Que de inmediato tuvo que armarse un operativo y para que aquello no degenerara por la noche en saldo rojo, se tuvo que trasladar también al famoso Kakino junto a otros 13 reclusos.



El miedo no anda en burro, le dijo el vocero de Seguridad, Aldo Fasci, a su fiel escudero Lalo “El Piporro” González cuando tuvieron que entrar y salir ayer tres veces del reclusorio, rompiendo récord de fugas.



No le temían a los presos, sino a arruinar la gira gastronómica por París del gobernador Jaime Rodríguez.



:Que cuando el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, emite un citatorio para que comparezca algún ex funcionario imputado por corrupción, espera que acuda con puntualidad y presteza ante el Ministerio Público.



Incluso cuando se trata de ex servidores públicos de primer nivel, el propio Canales se apersona para monitorear las diligencias que recopila el personal a su cargo.



:Que por eso causa extrañeza que un funcionario tan formal como lo es Canales ignore a la autoridad cuando está del otro lado del mostrador, al no acudir ayer a declarar ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México



En 15 días será citado de nuevo, pero si no acude, dicha autoridad echará mano del máximo medio de apremio: emitir contra Ernesto Canales una orden de localización y presentación mediante la fuerza pública.



:Que los ciudadanos hablaron fuerte y por lo visto los diputados del PRI fueron los primeros en escuchar.



Por eso Marco González es el primer coordinador de las bancadas mayoritarias en sepultar la intención de cobrar por las placas foráneas.



Aunque nunca aseguró que apoyarían el cobro propuesto por el Ejecutivo, juzgó necesario, y congruente, respetar la alianza No más Impuestos, impulsada por él mismo.