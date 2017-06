Trascendió Monterrey

:Que a las 11 de la mañana de este lunes el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos, deberá presentarse ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en calidad de “probable responsable”.



Aunque el funcionario estatal ha negado en reiteradas ocasiones haber recibido notificaciones de la autoridad de la Ciudad de México, los documentos en poder de MILENIO son claros y muestran cómo el documento fue entregado en las oficinas de Washington 505 Oriente, en el centro de Monterrey, donde tiene su oficina.



El documento señala que en la cita, si es que acude, se le dará a conocer el motivo de la denuncia y los elementos de prueba que hay en su contra. Si bien no se especifica el caso, éste se relacionaría con la demanda de Paula Cusi, quien le acusa de haberse quedado indebidamente con más de 6 millones de dólares, cuando fue su representante legal.





:Que en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN están literalmente hasta el cuello de recursos jurídicos en contra del proceso de reafiliación que dejó fuera a una buena parte de la militancia –solo en Nuevo León perdieron el 56 por ciento de sus integrantes– y tuvo extensiones tras extensiones en varios estados del país.



El asunto es que las huestes de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle no están conformes, pues mientras menos militantes, sus grupos quedan más vulnerables y es por ello que están saturando de quejas la dirección jurídica del CEN albiazul.



El problema es que si el padrón no cumple los requisitos de certeza rumbo a los comicios de 2018, es probable que no haya una elección al interior para seleccionar al candidato a la Presidencia, por lo que se harán uso de la designación, vulgo dedazo.



Por lo pronto parece ser que la indicación es que “todos se queden quietos” hasta que se decida qué hacer y los procesos internos seguirán aplazándose, todos los encuerdados tendrán que volver de nuevo a la banca.





:Que los que están molestos son los paramédicos de la Cruz Verde de Monterrey, quienes padecen de la retención de su salario e incluso algunos han amagado con dejar de prestar el servicio si no les resuelven en breve.



Desde hace varios años, la institución viene arrastrando un déficit en equipo, uniformes y el deterioro de sus instalaciones, ahora además sus integrantes están padeciendo la falta de pago y al parecer no tardan los proveedores en ser los siguientes en quejarse, pues no se han cumplido compromisos con la adquisición de material médico.