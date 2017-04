Trascendió Monterrey

:Que ya salió el peine acerca de la fiesta que se celebrará la otra semana para festejar el cumpleaños del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Los anfitriones a tan magno evento serán nada más y nada menos que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, y su esposo Abel Guerra Garza.



En el ágape están contemplados conjuntos de música regional, buena bebida y comida, y sobre todo, la clase política del estado, que ya está calentando motores para el inicio del año electoral.





:Que hablando de elecciones, para nadie es un secreto que el secretario busca una senaduría por la vía plurinominal, sin descartar el encabezar la fórmula en la contienda abierta. Aquí la pregunta es: ¿Quién sería su compañera?, ¿acaso su anfitriona?





:Que en este escenario las cosas pintan complicadas de origen, pues hay muchos ajustes que hacer en la Ley Electoral del Estado, que debe estar reformada hacia el mes de junio, y es que lo más probable es que no haya consenso.



Hasta el momento, casi todas las bancadas le están sacando al bulto, y no saben si entrar o no al análisis, porque en temas de reelección y paridad aún existen muchas discrepancias e intereses personales.



El problema es que si los diputados no hacen su labor se anticipa un periodo preelectoral plagado de demandas previas, por lo que llegarán bastante desgastados a las campañas.





:Que por los pasillos del Congreso dicen que el punto más álgido es el de la paridad, porque aquí hay quienes no están dispuestos a que ésta se aplique al cien por ciento en las alcaldías, de modo que haya un número equivalente de candidatas que de candidatos, como mediante sentencia ya ha sucedido en otros estados.





:Que se nota el avance en la modernización del alumbrado público de la ciudad, al instalarse más de 25 mil luminarias en apenas 60 días.



Los trabajos de renovación de lámparas con tecnología de punta comenzaron en Monterrey apenas el 20 de febrero y para ayer, 18 de abril, se habían rebasado las 25 mil unidades a un ritmo de instalación promedio de 420 lámparas por día.



Desde la Secretaría de Servicios Públicos se ha supervisado y llevado la métrica detallada de los trabajos de modernización del alumbrado, como se hace en todas las áreas de esa dependencia.