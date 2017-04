Trascendió Monterrey

:Que donde andan muy moviditos para darse a conocer entre la población es en el Partido Acción Nacional y siguiendo el ejemplo de Adalberto Madero Quiroga, con su organización “Lazos para una Vida Digna”, están formando asociaciones o realizando eventos públicos para tener pretexto de hacer publicidad.



Con “Jóvenes en Acción”, Jesús Horacio González, actual secretario del Ayuntamiento de San Nicolás, pero cuyo corazoncito late por el municipio de San Pedro Garza García, participó en el Congreso Nacional Universitario Motor de México.



El evento que se realizó la primera semana de abril, tuvo como invitada especialmente a Margarita Zavala, y el funcionario nicolaíta aprovechó para colocar vallas con su rostro y nombre, acompañado de la leyenda “La ciudad que tú mereces”.





:Que no se queda atrás el ex candidato a la alcaldía de Monterrey, Iván Garza Téllez, quien está convocando a un foro sobre contaminación y cambio climático en el Tec de Monterrey, el próximo 28 de abril, y para ello ha colocado sendos panorámicos con su foto.



A ver si no se les ceban sus aspiraciones por andar de adelantados y sobre todo si no les mete una regañada el INE por andarse promocionando tanto.





:Que ya son muchos los que se quejan en el municipio de China, del actuar del alcalde Buenaventura Tijerina, pues dicen que los únicos beneficiados en la primera mitad de su trienio son integrantes de su familia, a quienes tiene en la nómina.



Comentan que por si fuera poco la deuda a proveedores en el Ayuntamiento sigue creciendo porque desde hace 6 meses que no le pagan a nadie; a veces deben dejar parados vehículos oficiales, entre ellos patrullas de policía porque ya ni en las gasolineras les quieren fiar.





:Que quien acaba de anotarse un buen brinco es el delegado de la Profeco en Nuevo León, Raymundo Rodríguez Diego, quien apenas este fin de semana fue llamado a la Ciudad de México a hacerse cargo de la Subprocuraduría del Consumidor, en sustitución de Salvador Farías Higareda.



Rodríguez Diego es abogado y egresado del Tec de Monterrey; durante 22 años ha estado en el servicio público como director jurídico de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Nuevo León y subsecretario de Asuntos Jurídicos, ahora le “hace justicia la Revolución” y se va por la grande.