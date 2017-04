Trascendió Monterrey

:Que en donde siguen muy fuertes los jalones es en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Nuevo León, pues el relevo no termina de cuajar tras la salida de Enrique Martínez, quien fue a su natal Coahuila para contender por un nuevo puesto de elección popular.



El ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medinade la Cruz sigue impulsando a Ricardo Brandi, mientras Jorge Mendoza, hombre con gran peso en el CEN priista, se decanta por el ex alcalde de Apodaca, Benito Caballero García.



A ver quién pesa más en la Ciudad de México, pues uno le habla al oído al presidente Enrique Peña Nieto y el otro al dirigente nacional tricolor, César Reza Ochoa.



No hay que olvidar que el ex senador Mendoza ha conseguido ya en dos ocasiones mantener a flote al coordinador de la bancada priista, Marco González, cada vez que le organizan un golpe de Estado.



Será después de Semana Santa que el relevo en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social quede listo y todo indica que el bueno será el apodaquense, que ya está más que listo para ocupar una oficina en el Palacio Federal.





:Que el próximo 29 de abril, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, celebrará su cumpleaños en una fiesta que huele a destape. Y es que cada vez es más fuerte el rumor de que pedirá mano para la candidatura a la Senaduría de la República por la vía plurinominal.



El que también anda tras ese hueso es el director del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza. A ver de qué cuero salen más correas.



Con el pretexto de que no volverán al Pleno sino hasta el mes de mayo, los diputados locales aprovecharán para hacer un poco de turismo legislativo y se fugan a la ciudad de Campeche, donde se llevará a cabo la reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol).



Hasta suerte tienen porque el Gobierno de esta entidad pagará el hospedaje y la alimentación. Por lo pronto, muchos nuevoleoneses están apuntados desde principios de mes, ya que tuvieron que dar aviso a la Oficialía Mayor para que les compren los boletos de avión, porque esos no estaban incluidos en el paquete.



Mientras tanto, las iniciativas de reforma a la Ley Electoral y la de Participación Ciudadana los seguirán esperando hasta que regresen ya más relajaditos.