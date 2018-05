Trascendió Monterrey

:Que casi llegando a la mitad de las campañas electorales locales, en los comités de varios candidatos la presión comienza a hacer estragos. Es el caso del búnker panista en la llamada Joya de la Corona, San Pedro Garza García.



Y es que la mano de Raúl Gracia Guzmán ya le empieza a pesar al equipo de Rebeca Clouthier. La última “orden” del senador fue imponer al ex presidente municipal del PAN en este municipio, Américo Ferrara, como el enlace con los “benefactores” de la campaña.



En términos más sencillos, todo aquel que quiera apoyar a la candidata más fuerte a la alcaldía tiene que tratar con él, lo cual no tiene muy contentos a otros colaboradores que desde el principio han estado al 100 en la campaña de la hija del Maquío.



Pero esa no es la única bronca que tiene Rebeca, pues resulta que en últimas fechas le ha pedido a uno de los integrantes de su planilla, Andrés Saide, que mejor no se aparezca en los eventos.



Y es que el ex funcionario no tiene muy buenos antecedentes; además de haber encabezado un escándalo por desvío en el tema de parquímetros en esta administración, está vinculado con algunos casinos, lo cual no gusta mucho a la abanderada.





:Que el segundo debate a la Presidencia de la República tuvo muchos momentos de enfrentamiento directo: “hipócrita”, “mentiroso”, “canallita”; los candidatos decidieron traspasar muchos límites y dejar el lenguaje políticamente correcto. Habrá que esperar a ver las consecuencias que esto trae en las campañas locales.



En resumen, Anaya dijo que México necesita paz, justicia y felicidad, (después de estar atacando toda la noche a Andrés Manuel López Obrador). José Antonio Meade llegó a la conclusión de que era el mejor.



Andrés Manuel López Obrador se encargó de administrar su ventaja y prometió, como siempre, sacar a México de su atraso; y El Bronco se mantuvo arrinconado su discurso en contra de la partidocracia.





:Que este lunes inicia el registro de aspirantes a la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una vez que el pasado viernes el actual titular lanzara la convocatoria de modo anticipado (regularmente se hace en el mes de octubre).



Rogelio Garza RiveraEl Ranchero va por un segundo periodo, pero también hay otros tiradores, como el ex secretario de Educación, Arturo Estrada, y nunca falta algún otro alborotado.