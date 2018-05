Trascendió Monterrey

:Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vuelve a sancionar a candidatos por actos anticipados de campaña realizados a través de redes sociales.



En esta ocasión tocó el turno al abanderado del PAN en Guadalupe, Pedro Garza Treviño, quien esperará que el Tribunal Estatal Electoral le imponga una sanción acorde a la falta.



Con el panista ya son tres los candidatos que reciben sanciones por este tema; primero el independiente que contiende por San Pedro, Miguel Treviño; y el priista que va por la reelección en Monterrey, Adrián de la Garza.





:Que aunque en los dos casos antes mencionados, el TEE, que preside Gastón Enríquez, le ha otorgado multas económicas de aproximadamente 32 mil pesos, en el caso de Pedro hay mucha suspicacia por parte de panistas y ex panistas.



Lo que sí queda claro es que las redes sociales ya no son esa tierra sin reglas que todos los candidatos creían, y ahora deben andarse con pies de plomo, cuidando no caer en violaciones a la ley.





:Que el partido Rectitud Esperanza Democrática (RED) se está haciendo experto en encontrar tocayos a los candidatos más posicionados. Ya lo hicieron en Guadalupe, al postular a un Pedro Garza, homónimo del panista, y ahora lo hace en el municipio de Juárez.



Resulta que en la tierra del tamal registraron como su gallo a Américo Garza de León, cuyo nombre seguramente traerá confusiones con el aspirante independiente Américo Garza Salinas.



Garza Salinas ya había contendido en la elección del 2015, y aunque obtuvo una ligera ventaja en las urnas, la perdió en la mesa cuando el Trife le dio la victoria al actual munícipe, Heriberto Treviño, quien busca la reelección; no cabe duda que al independiente, cuando no le llueve, le llovizna.





:Que se espera que hoy a las nueve de la mañana, Emilio Cárdenas, candidato a diputado local del distrito 18 (con sede en San Pedro Garza García) de Movimiento Ciudadano, presente su plataforma digital de participación ciudadana llamada #TuVozSinFiltro.



La intención del aspirante es retar a las y los candidatos a diputaciones locales de todos los partidos a que se sumen a esta nueva forma de hacer política en el Congreso, teniendo como centro al ciudadano. A ver quién le toma la palabra.