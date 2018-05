Trascendió Monterrey

:Que los candidatos a la alcaldía de Monterrey estuvieron la noche de ayer en Cambios con el arquitecto Héctor Benavides, y al menos mostraron que algo tienen en común: quieren el control total de la seguridad del municipio, por lo que propusieron que la Policía Regia se haga cargo de toda la vigilancia, sin compartir con la Fuerza Civil.



Pero no solo de propuestas se habló, ya entrados en gastos, tanto Felipe de Jesús Cantú Rodríguez como Adalberto Madero Quiroga aprovecharon para atacar al alcalde con licencia y candidato del PRI, Adrián de la Garza, señalándolo como el responsable de los altos índices delictivos.



Al parecer casi todos los candidatos adquirieron el “síndrome Anaya”, pues muchos estaban listos con sus láminas, fotos, etcétera. Además no podía faltar la “ocurrencia” de la noche, en voz del abanderado del partido RED, Jesús Abascal Uckles, quien propuso 100 varazos para los ladrones y su exhibición en la plaza Zaragoza.





:Que las campañas locales no tienen ni ocho días y ya han causado más quejas y denuncias contra candidatos y partidos que en otras jornadas electorales.



Pero lo que llama más la atención es que no han sido pocas las veces, que el organismo que preside Gastón Enríquez ha “corregido la plana” a las resoluciones de la Comisión Estatal Electoral, enmonándolas o modificándolas por completo. No queda duda que traen la espada desenvainada.





:Que las mujeres panistas tendrán un evento esta mañana en un hotel del centro de la Ciudad en torno a su secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer, la senadora Marcela Torres Peimbert, quien viene a reforzar la campaña #NoEsNormal, que promueve su candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya, y que busca concientizar, prevenir y erradicar la violencia de género.





:Que hoy 7 de mayo, el alcalde con licencia y candidato en busca de la reelección, Héctor Castillo, celebrará la llegada de sus 43 años recorriendo el barrio donde creció: la colonia López Mateos, en Santa Catarina. Dicen que las vecinas de la zona ya le tienen preparadas “Las mañanitas” para recibirlo.



Castillo va por otros tres años al frente de la administración municipal y parece que tiene una buena oportunidad para seguir reteniendo este municipio para Acción Nacional.