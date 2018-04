Trascendió Monterrey

:Que los que tienen un pie en su trabajo y el otro en campaña son los diputados locales que van por la reelección; les urge cerrar el periodo de sesiones de su ultimo año “haiga sido como haiga sido”, y es por eso no les importa dejar muchos pendientes en la lista.



Y no solo hablamos de todas las cuentas públicas de 2016, sino también de algunas propuestas a las que se comprometieron, pero parece que no tienen intención de respetar. En la lista se encuentra la institución de la medalla al Mérito “María Elena Chapa Hernández”, que se había contemplado para homenajear a quienes luchen por los derechos de las mujeres.



Parece que la iniciativa no pasó la prueba del consenso, ya que algunos no olvidan lo “ruda” que ha sido la ex senadora al cuestionarlos sobre los temas de paridad. Salieron delicados.





:Que el que de plano se tuvo que encomendar a todos los santos, fue el candidato del PRI al distrito XII federal, Carlos Barona. Y es que su campaña no levanta nada, y ante el riesgo, decidió pedir ayuda a un viejo lobo de mar, como Abel Guerra.



El problema que tiene el todavía dirigente de la CNOP es que en esta zona del distrito de Pesquería, no la tiene muy sencilla, por que el Partido Verde no solo está fuerte, sino que también está siendo apoyado por la CTM.





:Que mañana se celebra el Día del Trabajo, fecha significativa para las centrales obreras que se han debilitado y por consecuencia perdieron su fuerza.



Antes la CTM y la CROC se disputaban curules locales y federales. En el caso de la central a la que le dio fuerza don Fidel Velázquez, tenía tres alcaldías, ahora el líder cetemista Ismael Flores, a diferencia del pasado, no influyó para impulsar candidatos en Guadalupe, Juárez, Santa Catarina y Escobedo; quizá por eso andan buscando otros horizontes.





:Que en Apodaca, todos los candidatos del PRI iniciaron campaña juntos en la mera plaza principal; destacó la presencia de los abanderados a diputados locales, Juan Manuel Cavazos y Gloria Treviño; también estaba la fórmula del Senado que integran Jorge Mendoza y Martha de los Santos.



Pero quien llevó la voz cantante fue el abanderado a la alcaldía, César Garza Villarreal, quien se comprometió a que en su territorio ganará José Antonio Meade; además de echarle muchas porras al ex edil Raymundo Flores Elizondo, quien organizó el evento. El que estuvo muy calladito fue el líder local, Pedro Pablo Treviño.