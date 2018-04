Trascendió Monterrey

:Que en el primer día oficial de campañas para las alcaldías y las diputaciones locales, todos los aspirantes programaron actos de proselitismo para este domingo.



Por eso no debe extrañarnos el volanteo y las visitas casa por casa de los distintos aspirantes de los muy diversos partidos que este año buscan los cargos locales de elección popular en la llamada campaña de tierra, que no es otra cosa que gastar suela y verbo en los recorridos por las colonias.



Si quiere conocerlos, ábrales la puerta y no los confunda con los promotores de religiones protestantes que, los domingos por la mañana, buscan nuevos adeptos casa por casa.





:Que para unos que madrugan, hay otros que nunca duermen, como el alcalde con licencia de Monterrey, Adrián de la Garza, quien busca reelegirse por un segundo periodo de tres años, ya que a las 0:01 de anoche inició su campaña en el corazón de la Independencia, la colonia más representativa de la ciudad.



Lo emuló la candidata del PRI a la alcaldía de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, quien también inició sus recorridos en el primer minuto en uno de los sectores más problemáticos de la ciudad que pretende gobernar por segunda vez: la colonia Cañada Blanca, en donde presentó esta madrugada su plan de seguridad.





:Que el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González, amaneció en el sur para iniciar su campaña por la reelección, en un apartado paraje en lo alto de la sierra de Aramberri, región donde ha trabajado por más de 15 años.



Desde las 07:30 de la mañana y acompañado por el candidato a alcalde, Gaspar del Toro, agotarán una agenda donde están programadas 10 comunidades de ese municipio.





:Que sería largo enumerar la lista de actos políticos que tendrán lugar hoy, en el primer día de campañas locales, aunque vale destacar que gracias a la paridad de género, participan muchas mujeres que antes sería impensable ver incluidas, como Melissa Sánchez.



Va por el segundo distrito, por el PRI y su bandera son dos temas pesados: combate a la corrupción y a la inseguridad.



Tiene a favor que es joven y es mujer. Y en contra… las siglas de su partido.