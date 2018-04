Trascendió Monterrey

:Que hoy visita Nuevo León el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, quien agotará una agenda que culminará con un acto masivo en la colonia más poblada del país: Pueblo Nuevo, en el municipio de Apodaca.



Si no hay cambios de última hora, el abanderado comenzará sus actividades con un encuentro sobre emprendimiento con jóvenes en Cintermex y posteriormente, en ese mismo espacio, sostendrá un diálogo con el sector empresarial del estado.





:Que por la tarde, el candidato se trasladará a Apodaca, en donde le organizaron una gran concentración de simpatizantes a partir de las 18:00, para arropar el cierre de actividades de su primera visita de campaña a Nuevo León.



Meade no pernoctará en Monterrey, ya que a las 20:30 tiene programado volar a Tijuana para continuar sus actividades proselitistas mañana jueves, muy temprano.





:QueLuis Donaldo Colosio Riojas pidió aclarar que sus apariciones públicas con candidatos de Movimiento Ciudadano a cargos federales, en campaña oficial desde el 30 de marzo, las hace con plena conciencia de que no comete actos anticipados de campaña porque es abogado.



El candidato a diputado local argumenta que conoce bien la ley electoral y por lo tanto está seguro de que no la viola cuando acompaña a los abanderados federales, ya que cuando lo hace no pide el voto para sí mismo, ni habla de sus propuestas.





:Que ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, le tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Conamm presidida por el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos Martínez.



Como dato interesante, desde que se fundó la Conamm en el 2002, integrada por dos mil 466 municipios, es la primera vez que un alcalde de Nuevo León encabeza dicha conferencia.





:Que la bancada del Partido del Trabajo en el cabildo de Monterrey tiene desde ayer un nuevo integrante, luego de que el regidor panista David García renegara de la camiseta albiazul para integrarse a las filas petistas que lidera Alberto Anaya.



Con la llegada de este edil a la fracción del PT, serán cuatro los integrantes, ya que actualmente la integran Arcelia Solís, Mayda Paredes y el coordinador, Daniel Gamboa.