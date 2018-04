Trascendió Monterrey

:Que ayer en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN se reunieron los candidatos a diputados locales para ver cómo solucionan el entuerto de la campaña federal. Y es que con eso que no van en el Frente, no les es posible compartir la publicidad federal, que incluye también al PRD y a Movimiento Ciudadano.



Por si esto fuera poco, las encuestas que realizan internamente no les están favoreciendo en lo absoluto, incluso el actual coordinador de la bancada, Arturo Salinas, podría no ganar en su distrito, que es tradicionalmente panista, y es el joven Luis Donaldo Colosio, de MC, quien lleva la delantera.





:Que las broncas se extienden a las campañas en los municipios, y para muestra lo que le pasó a las huestes de Pedro Garza, quienes tendrán que deshacerse de una buena parte de la publicidad que ya habían mandado hacer.



Resulta que a su equipo no le pareció mal usar de nuevo el eslogan “Ahí viene Pedro”, pero es el lema que usó en la precampaña en redes sociales y no puede repetirse para la contienda local, so pena de que le acusen de actos anticipados.



La cosa en Guadalupe no está fácil, pues están buscando apoyo incluso con los disidentes del PRD, quienes comandados por Eduardo Arguijo han decidido levantarle la mano a Pedro, y hacerle contracampaña al candidato de su partido, el ex panista Francisco Bustillos, quien además ayer fue ungido como vocero oficial para el tema electoral.





:Que los que están muy molestos por el trato recibido por parte de su alcalde son los habitantes del sector Las Misiones, en el municipio de Santiago, pues Javier Caballero los dejó plantados el pasado viernes para una reunión que sostendrían en el deportivo de este sector.



La cita era a las 20:00 y el tema, nada menos que la seguridad, pero el munícipe no hizo honor a su apellido, no apareció en la cita pactada, y tampoco hubo explicación por parte de su equipo para con sus gobernados que le estaban esperando... ¡y así quiere reelegirse!





:Que vaya paseada que le dio el candidato a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, a la prensa nacional en su visita al municipio de García; un día después de su arranque oficial de campaña, El Bronco se encargó de mantenerlos bien entretenidos contándoles las épicas historias de su paso por la alcaldía y cómo es que logró “expulsar” a los “malitos” de este municipio y recobrar la tranquilidad.