Trascendió Monterrey

:Que el arranque de campaña del candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, en el Domo Care de la Expo Guadalupe fue arropado por unas cinco mil personas, muchas de ellas funcionarios y empleados estatales.



Los encabezó el gobernador interino, Manuel González Flores, quien no podía dejar solo en su primer acto de campaña a su amigo y jefe político, quien va tarde y apresurado para tratar de emparejar a sus adversarios.





:Que el gobernador con licencia de Nuevo León dio un largo discurso que fue seguido con mucha atención por muchos funcionarios públicos, si bien no despertó gran interés entre el resto de los asistentes.



Tal vez porque esta ocasión no hubo performance ni mucha animación musical como en otros eventos, sino fue más bien un acto político para cumplir y salir del paso.



Pero así es El Bronco, le gusta venir de atrás para ir de menos a más, tal como hizo en la elección de 2015. No lo pierdan de vista.





:Que algunos de los notarios públicos de Nuevo León se enteraron que el gobernador interino Manuel González Flores pretende retirar la patente a algunos de ellos.



Es tradición que la designación notarial está a cargo del gobernador en turno y que antes de concluir su gestión designa a varios de sus más cercanos amigos.



Sea rumor, grilla o verdad, los fedatarios públicos andan nerviosos, pues es facultad del gobernador designarlos, pero también removerlos, punto.





:Que el martes 24, el ex gobernador Jorge Treviño Martínez presentará su libro Apuntes de J. T.



El evento será a las 18:00 en el auditorio que lleva su nombre en el Tibunal Superior de Justicia.



El año pasado se suspendió la presentación a causa de un problema de salud.





:Que la candidata del PRI al Senado, Martha de los Santos, fue vista ayer en el Estadio Universitario apoyando con todo al equipo de sus amores, los Tigres.



Quienes la conocen, dicen que es una forma de cargarse de energía positiva, pero primero saca las malas vibras con los gritos de apoyo a su equipo.



Vaya que le hará falta mucha energía, porque empieza la campaña cuesta arriba.