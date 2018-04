Trascendió Monterrey

:Que un final de fotografía tuvo anoche, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la discusión del expediente promovido por el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.



Tras votar seis de los siete ministros, tres a favor y tres en contra, la séptima y última ministra dio el desempate y pasó el dictamen a favor de que El Bronco sea inscrito por el INE y pueda participar en la campaña por la Presidencia de la República.



Con esto se cierra toda una telenovela que, pese a los ataques y las campañas de difamación políticas y mediáticas, el mandatario con licencia de Nuevo León entra al juego por la grande.





:Que bien por el acuerdo de coordinación entre la Fiscalía General Autónoma, que encabeza Gustavo Adolfo Guerrero, y la Secretaría de Seguridad Pública, en donde recién estrena el mando como titular el ex procurador Bernardo González Garza.



Y no es para menos, porque con la violencia recrudecida en el área metropolitana, estos dos funcionarios no pueden darse el lujo de dormirse en sus laureles y mucho menos estar en desacuerdo.





:Que en sus anteriores cargos, ambos han hecho excelente labor, tanto Gustavo Guerrero al frente del Tribunal Superior de Justicia, como Bernardo González en la extinta Procuraduría de Justicia, por eso no puede ser de otra manera: o se ponen de acuerdo, o las cifras de delincuencia seguirán creciendo.



El acuerdo se dio en el marco de la reunión de seguridad que encabezó ayer el gobernador interino Manuel González Flores.





:Que por cierto, anoche sonaron las alarmas en las inmediaciones del Tec de Monterrey, luego de escucharse detonaciones de bala sobre Luis Elizondo, que obligó al cierre de los accesos al campus por dicha calle.



Se trató de un ataque directo por arma de fuego en contra de dos hombres que se hallaban en un restaurante de ensaladas, quienes resultaron heridos.



Los primeros en llegar a la zona fueron elementos de la Policía de Monterrey, comisionados al patrullaje y vigilancia del perímetro del Tec, quienes fueron reforzados minutos más tarde por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones.