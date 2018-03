Trascendió Monterrey

:Que en la recta final para la selección de los nuevos fiscales del Sistema Estatal Anticorrupción, han quedado muchos dolidos por no ser considerados para estos cargos y están haciendo pataletas al ver alejarse el hueso anhelado.



El caso más obvio es el del abogado Salvador Benítez, quien se autonombra “Padre del Sistema Anticorrupción”, al que defendió a capa y espada diciendo que era perfecto, pero cambió de opinión cuando no contó con la gracia de los diputados y ahora lo tacha de poco claro.



El otro caso es el del abogado Mauricio Castillo, que entre sus antecedentes está aprovechar cualquier tema mediático para presentar un amparo que lo haga famoso, y ya hizo lo propio con la selección de los candidatos, donde ni siquiera fue tomado en cuenta.





:Que mientras tanto, el gobernador interino, Manuel González, anda haciendo encuestas por internet. Alguien debería avisarle que solamente tiene hasta el martes para notificarle al Congreso su veto a alguno de los cuatro candidatos a ocupar el cargo de fiscal general.



Y es que, de acuerdo con la ley, el gobernador cuenta solamente con cinco días naturales para tomar una decisión, así que más vale que se apure, o de lo contrario, dejará el camino libre para que los diputados elijan el que ellos consideren.



Quizá por eso algunos diputados en el Congreso señalan que el mandatario solo está pateando el bote con esta consulta en medios electrónicos, para finalmente no tener que tomar una decisión política, y no cargar los costos.





:Que siguiendo con el tema de San Nicolás, cuentan que este domingo se reunieron el ex alcalde y ex panista Adalberto Núñez, y Víctor David Guerrero Reséndiz, aspirante a la alcaldía.



El tema en la mesa fue sobre los últimos gobiernos de Acción Nacional, de los que ambos señalan que no solo han sido malos, sino que en las últimas administraciones se han dedicado a saquear las arcas municipales.





:Que la grilla está fuerte en este municipio, donde además hay muchos tiradores.



Además del mismo Víctor David Guerrero, del PRI, están Camilo Ramírez y Josefina Villareal, ex panistas por la vía independiente; y Mario Cantú, ex panista que irá por Morena; y falta por parte del PAN confirmar a Zeferino Chefo Salgado y a los candidatos del PRD y Movimiento Ciudadano.