Trascendió Monterrey

:Que son varios los empresarios de San Nicolás de los Garza que desean un cambio en el Ayuntamiento nicolaíta, es decir, que el próximo alcalde no sea del Partido Acción Nacional.



En ese contexto, la idea es que si el PRI no ha podido recuperar ese municipio, pues que el sucesor de Víctor Fuentes no sea sustituido por un priista, pero sí podría ser por un abanderado independiente que saque al PAN.



Uno de los empresarios interesados en la alternancia en el poder es César Raymundo Villarreal Cantú, y como los panistas todavía no deciden quién será el candidato, es una prueba de que los intereses están por encima de la opinión de los ciudadanos.





:Que el Partido Verde Ecologista está haciendo sus últimos ajustes a la lista de precandidatos al Congreso de la Unión y este lunes podría registrarla ante el Comité Ejecutivo Nacional.



Por lo pronto, y dado que no irán en alianza con el PRI, el instituto político está dando oportunidades a sus propios cuadros; destacan los regidores de Apodaca, Héctor de la Garza quien irá por el distrito 12; y Penélope López Rangel, edil del Ayuntamiento de Guadalupe, quien va por el 11.





:Que cuenta la leyenda que el único ascensor en Palacio de Gobierno que conduce al despacho del mandatario fue instalado por Jorge Treviño los primeros meses de su gestión.



El que operó la compra y la instalación de ese elevador que formó parte de la remodelación de la sede del Ejecutivo fue su secretario particular Manuel González, hoy gobernador interino.



Quién iba a pensar que años después quien se encargó de esa compra y su instalación, lo iba a utilizar como mandatario interino.





:Que hablando de Manuel González, hoy culminó su gira de dos días por la zona citrícola Terán, Montemorelos, Allende y Santiago, con la inauguración de un cuartel militar en este último municipio, que dará beneficios al menos a 42 mil habitantes.



Al final de la gira, el gobernador interino afirmó que “no será cómplice de los diputados” en la elección del fiscal general, el asunto es que nada más terminó de decirlo, antes de que todos empezaran a preguntarse a que se refería. ¿A no descartar a uno de los finalistas? Esperemos que lo aclare en los próximos días.