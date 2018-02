Trascendió Monterrey

:Que muy tibia fue la repuesta del panismo de Nuevo León a la convocatoria de su “gallo” a la Presidencia, Ricardo Anaya: apenas unas mil personas en Cintermex.



El gran ausente fue el nicolaíta Zeferino Salgado, quien solo asistió a la comida previa.



Los que sí se hicieron presentes fueron el senador Raúl Gracia y el ex alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, a quien se le vio muy cercano al círculo rojo del precandidato.



Previo a su discurso, Anaya estuvo acompañado de Agustín Basave y Santiago Creel.





:Que al encuentro asistió el dirigente del PRD local, Aníbal Garza, y se tuvieron reuniones previas con algunos representantes de Movimiento Ciudadano. Más que Frente, aquello parecía traspatio.



Dicen algunos que esto no es más que un reflejo de la falta de apoyo del dirigente local Mauro Guerra, a quien se le ve muy lejano de los intereses nacionales del albiazul cada vez que habla de la “estrategia local”.



A ver si no le sale el tiro por la culata, porque el rumor de que no terminará su periodo al frente del PAN es fuerte; su ciclo termina en agosto, pero dicen que no llega a mayo y sería relevado por el diputado federal Juan Carlos Ruiz.





:Que hoy comienza el desfile en el PRI; pero no el del 5 de febrero, sino de aspirantes a diputaciones locales y alcaldías, quienes acudirán a cumplir el requisito del prerregistro, lo cual indica que al fin se terminaron de acomodar las fichas.



Este domingo les tocará a los que vayan a participar por el método de convención de delegados; entre ellos los municipios de San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, y algunos en la zona rural.



Del mismo modo se van a registrar los aspirantes a diputados locales ubicados en la zona metropolitana, es probable que se vean algunas caras conocidas, en aquellos que vayan a buscar repetir en el cargo.



Que lo bueno vendrá mañana, cuando queden definidas las designaciones, entre ellas la reelección de Adrián de la Garza en Monterrey y Clara Luz Flores, por Escobedo.



Sin embargo, el resto sigue en el aire, aunque el más simbólico es Paco Cienfuegos, alcalde de Guadalupe, quien aún no define si le deja el camino libre a Cristina Díaz, o busca un segundo periodo.