Trascendió Monterrey

:Que se estaba tardando el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, para anunciar oficialmente que buscará la reelección.



Ayer por la mañana sorprendió a los adversarios con el lanzamiento de sus razones para buscar refrendar el cargo mediante un video en su cuenta de Facebook.



Cuando le preguntaron si no le teme al panista Felipe de Jesús Cantú, quien ya fue alcalde, respondió que más bien le tiene miedo a que regresen “a hacer garras al municipio”.





:Que se armó la pelotera con el tema de la reelección de Karina Barrón, ya que por lo visto en el PAN la extrañan mucho, porque dicen que no ratificó su renuncia al albiazul, por lo que aseguran que es inelegible para el distrito 8.



Y como Samuel García no anda muy contento de que una diputada que ganó de forma contundente en su distrito hace tres años le venga a meter ruido en Movimiento Ciudadano, ya le exigió que presente su carta de renuncia al albiazul.



Pero de no ser así, el líder de Movimiento Ciudadano dice que tienen más perfiles para suplirla. Qué conveniente...





:Que el alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, anda muy optimista con el tema de su precandidatura al Senado, ya que afirma que las encuestas lo favorecen en nivel de conocimiento frente al resto de los aspirantes de su partido.



Por lo pronto, entre la clase política de todos los partidos afirman que el albiazul lleva ventaja en el tema de la Senaduría, luego de que el PRI anunció la fórmula de Jorge Mendoza y Martha de los Santos.





:Que el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, visita hoy Monterrey como parte de su recorrido nacional en busca del apoyo de los militantes de los tres partidos que lo postulan: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.



Nuevo León es el único estado que no suscribió esa alianza, ni en lo local, ni para postulación de aspirantes al Senado y las diputaciones federales.



Pero Anaya sí será el único aspirante presidencial, por eso sostendrá encuentros por separado con militantes de las tres fuerzas: primero con MC a las 13:15; a las 14:30 come con los panistas y luego se reúne con los perredistas.



Cerrará con un encuentro masivo en Cintermex a las 16:30.