Trascendió Monterrey

:Que los genios que controlan el PAN de Nuevo León, los únicos que rechazaron sumarse a la coalición Por México al Frente con el PRD y Movimiento Ciudadano, están metidos en una verdadera nopalera con el tema de la candidatura al Senado.



Cuando ya creían resuelto el tema de las candidaturas para la Cámara Alta, con Víctor Pérez como cabeza de la fórmula, les recordaron que como son el único estado que va solo en lo federal, le da la categoría de número non, lo que a su vez obliga a que sea una mujer quien encabece la propuesta.



O sea que Víctor Pérez, quien se le había adelantado a su tocayo Víctor Fuentes para la Senaduría, tendrá que conformarse con ser el segundo de la fórmula.





:Que por lo pronto, no pierdan de vista a dos mujeres panistas, quienes podrían ser la cabeza de la fórmula: una es Brenda Velázquez, considerada desde el principio como complemento de Víctor Pérez, pero ahora que será al revés, como que a Raúl Gracia ya no le hizo mucha gracia.



La otra es Sandra Pámanes, quien más discreta y disciplinada que Brenda, también anda muy activa para lo que pueda ofrecerse, quien quite y da el salto a la Cámara Alta.



Mientras tanto, en San Nicolás de los Garza, el otro Víctor anda muy risueño.





:Que se nota que en la coalición Juntos Haremos Historia, (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social), les faltan consensos en las candidaturas sin definir, como la fórmula para el Senado.



Ayer, por ejemplo, alguien envió una convocatoria para presentar a los medios la fórmula de Álvaro Suárez “El 5X” y la ex panista Judith Díaz.



La presentación no es oficial de la coalición y hoy circularán un comunicado para recalcar los dos procedimientos de selección (consenso y encuesta), bajo el lema de que pretenden desterrar la mezquindad y la corrupción.





:Que en la pelea que se avecina por la alcaldía de Monterrey, el que madruga hoy para registrarse como precandidato por el Partido Verde es Adalberto Madero, quien acaba de presentar su renuncia al PAN.



El ex munícipe regiomontano arribará esta mañana, alrededor de las 08:00 a las oficinas locales del Verde ubicadas en Morones Prieto y Zacatecas.



Lo dicho: será una elección que enfrentará al PAN contra sí mismo.