Trascendió Monterrey

:Que ayer fue un sábado políticamente muy movido, porque tanto en el PRI como en el PAN hubo registros que dejaron a muchos sonrientes, pero a no pocos con las caras largas.



En el tricolor hay damnificados por todos lados y una de ellas es la diputada local Patricia Salazar, quien quedó impedida para ser candidata a la alcaldía de Allende: como Marcela Guerra pidió licencia para buscar una diputación federal, Paty tendrá que ocupar su escaño en el Senado como suplente.



Por el lado de Apodaca, Óscar Cantú convocó a una sesión extraordinaria para las 09:30 de este domingo y la versión extraoficial es que le notificará al cabildo su reelección, aunque anoche aparecía en una lista preliminar para la diputación por el distrito dos federal.





:Que por el lado de los candidatos a senadores del PRI, la fórmula estará compuesta por Jorge Mendoza y Martha de los Santos. La ex diputada oriunda de Sabinas Hidalgo es una mujer muy talentosa y que además desborda simpatía para jalar votos.



Llevaba mano para el Senado el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pero mientras no concluyan las negociaciones del TLC, no puede dejar el cargo. Seguramente Poncho irá por lista y en uno de los primeros lugares.



Y no pierdan de vista a Héctor Gutiérrez de la Garza y a Javier Treviño Cantú.





:Que por el lado del PAN, hubo mucho movimiento en el Comité Estatal con los registros de tres precandidatos a alcaldes que internamente ya están palomeados.



Como estaba escrito, por Monterrey va Felipe de Jesús Cantú, lo que esperaba Adalberto Madero para renunciar al albiazul.



Por Guadalupe se amarró Pedro Garza, dejando a varios en el camino, mientras que por Apodaca llega en su mejor momento Adrián González, quien podría dar la sorpresa.





:Que anoche al menos 11 personas fueron asesinadas en distintos eventos, en varios municipios del área metropolitana.



Hubo una múltiple ejecución de ocho personas en San Nicolás, otro más en el mismo municipio, uno en Cadereyta y otro en Santa Catarina, hasta donde se pudo confirmar al cierre de la edición.



Muy malos augurios, que nos recuerdan escenas que se volvieron cotidianas en 2008, 2009, 2010, 2011…