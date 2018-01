Trascendió Monterrey

:Que el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, ya no quiere PAN, sino que lo saquen del horno, luego de la sancochada política que le acaban de poner con la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de abrir a la militancia el proceso interno para elegir candidato a la alcaldía.



Por eso decidió bajarse de la contienda interna, donde sabe que el grupo de panistas que controla Raúl Gracia lo harían pedazos en la interna, igualito que en 1996, cuando en aquella convención fue derrotado por Fernando Canales en la pelea por la candidatura a gobernador.



En aquella ocasión gritó molesto: ¡no se vale, fue un cupulazo! Esta vez es obvio que no quiere volver a rodar esa misma película siendo el protagonista.





:Que se nota la mano del dirigente nacional, Dante Delgado, en la fórmula que Movimiento Ciudadano pretende armar en San Pedro para tratar de arrebatarle la alcaldía al PAN, que se ha eternizado en el poder municipal desde hace tres décadas.



Y díganlo si no, al amarrarse muy en firme para las diputaciones local y federal con cabecera en San Pedro con dos nombres de apellidos muy pesados, ya comentados aquí.





:Que si están pensando en ellos, en efecto se trata de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien se registra hoy como aspirante al distrito 18 local, mientras que Agustín Basave Alanís hará lo propio por el distrito 1 federal, también con base en San Pedro.



Pero la cereza del pastel que Dante está buscando es llevar como abanderado para la alcaldía a Fernando Elizondo Ortiz.



Esa tercia sí que sería una máquina de hacer votos en San Pedro pero, ¿podrán contra Rebeca Clouthier?





:Que el abogado Gerardo Montes, ex subprocurador de Ministerios Públicos de la Procuraduría de Justicia, presentará hoy su registro como aspirante a fiscal general del Estado.



Montes se suma a la lista de poco más de 20 licenciados en derecho que se han inscrito para buscar alguna de las fiscalías en juego, incluida la Anticorrupción.



Hasta este martes, solo para el cargo de fiscal general, sumaban 10 los registrados, por lo que el ex subprocurador podría ser el número 11, si algún otro interesado no madruga también para apuntarse antes.