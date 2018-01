Trascendió Monterrey

:Que como solo se abarrota en año electoral, pero sobre todo cuando se trata de repartir, aunque sean candidaturas, ayer el edificio del PRI estatal se vio atestado de militantes, incluidos funcionarios públicos.



La razón: someterse al examen de conocimientos que exige el Comité Ejecutivo Nacional a quienes busquen contender por un puesto de elección popular.



El punto es que más de 800 priistas se aglomeraron ayer en el edificio de Arteaga y Pino Suárez pidiendo ser evaluados.





:Que ahí coincidieron la senadora Cristina Díaz, la ex secretaria estatal María de Jesús Aguirre, así como el alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano, y el ex alcalde de Apodaca, César Garza.



También el coordinador de la bancada del PRI, Marco González y varios diputados más, entre ellos Juan Espinosa, Gloria Treviño y Adrián de la Garza, entre otros, además de alcaldes de la zona rural.



Hasta un conato de riña hubo, cuando militantes de la CROC y de la CTM comenzaron a discutir de forma acalorada. No hubo golpes, pero sí empellones y abundantes insultos.





:Que muy preocupados andan en la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, donde se enteraron que Luis Donaldo Colosio Riojas está siendo presionado para que no contienda bajo esas siglas.



Las llamadas provendrían de los colosistas originales que formaron parte en su momento del círculo cercano de su padre y quienes le estarían exigiendo lealtad a su historia familiar.



Hay quienes creen que, más que hacerlo volver al pesebre, terminarán por alejarlo de manera definitiva de la política, aunque a nivel local Samuel García asegura que la candidatura de Luis Donaldo a una diputación está amarrada.





:Que la Comisión Estatal Electoral recibió al escritor Alberto Ruy Sánchez, recién galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura, para presentar la reedición de su libro Tristeza de la verdad. André Gide regresa de Rusia.



Durante el acto cultural que encabezó el consejero presidente de la CEE, Mario Garza Castillo, se destacó que la visita se logró gracias a la gestión de la consejera electoral Miriam Hinojosa Dieck, así como del editor cultural de MILENIO, Ariel González.