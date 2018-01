Trascendió Monterrey

:Que Andrés Manuel López Obrador juntó a unas tres mil personas en su primer evento de precampaña en Nuevo León, arropado por el Partido del Trabajo. Suspirantes, casi candidatos y políticos conversos le acompañaron.



Además de los líderes partidistas, como Alberto Anaya y Juan Manuel Alvarado, estaban los diputados que ahora se unieron a la bancada del PT, ex priistas, ex verdes, así como Sergio Arellano, el único “original”, además de Jorge Blanco, el coordinador de los independientes en el Congreso, ¿cambiará de bando?



Señalan que las huestes de López Obrador estaban bastante intensas, tanto que no permitieron a Mario Rodríguez Platas, representante del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, acercarse al aspirante a preguntarle por su posición en relación a la Comunidad LGBT, como lo ha hecho con José Antonio Meade y Margarita Zavala. El tabasqueño solo dijo que “no caería en provocaciones”.





:Que muchos priistas aprovecharon este domingo para visitar al santo de su preferencia o prenderle una vela a la Virgen de Guadalupe. Y es que hoy el Consejo Político Nacional del partido se va a reunir para decidir sobre los candidatos a diputados federales y senadores.



No todos la tienen segura e incluso por la tarde todavía se manejaban algunas elucubraciones, como que el alcalde de Apodaca, Óscar Cantú, se bajó de la reelección por la promesa de una curul federal.





:Que lo que el edil no sabe es que iría a competir por el PAN con Óscar Flores Escobar, el sobrino del tres veces presidente municipal Raymundo Flores, por lo que al priista podría llamarle más la sangre que la militancia.



La casa nunca pierde y Mundo no solo podría quedar ahí emparentado, sino que todo parece indicar que regresa al Congreso local, en donde se mueve como pez en el agua, en donde siempre destaca como negociador y buen alfil del coordinador en turno.





:Que aunque dejó la Secretaría de Desarrollo Económico en busca del sueño electoral, Luis Susarrey no dejó muy buenas cuentas, y el rumor es que busca seguir teniendo presencia en la administración de los recursos, a través a amigos cercanos a quienes en su momento favoreció con contratos.



Como el que tenía con la empresa de Alejandro Villarreal, un ex funcionario sampetrino que cobró 100 mil pesos por algunas pláticas motivacionales, que de poco sirvieron (las veces que se llevaron a cabo) a los emprendedores del municipio.