Trascendió Monterrey

:Que aunque dijeron que habían llegado a un acuerdo, lo cierto es que al menos uno de los diputados independientes no está de acuerdo con el nombramiento de Jorge Blanco como coordinador de la bancada.



Se trata de Antonio Martínez, quien ni siquiera firmó el documento que se dejó este martes en la Oficialía de Partes del Congreso, para hacer constar los cambios.



No es la primera vez que el ex panista está en desacuerdo con las determinaciones que se toman al interior del grupo legislativo, por lo que no habría de extrañarse si ésta se convierte en “la gota que derrama el vaso” y el diputado decide tomar otro camino.





:Que no sería la primera baja de este grupo, ya que con la salida de Eugenio Montiel para incorporarse el Gabinete Estatal, la posición podría volver al rebaño tricolor



Sin embargo, el suplente, Adrián Moreira García, aún no ha sido claro acerca de la posición que ocupara en la LXXIV Legislatura, pues si bien ha sido invitado por Karina Barrón a seguir ocupando el sitio que dejó Montiel, hasta que no rinda protesta, no se sabrá qué determina.





:Que la candidatura del PAN al municipio de Monterrey amenaza con generar ¡oooootro rompimiento! al interior del partido, debido a que el senador Raúl Gracia no se decide a quién apoyar: un día se decanta por Felipe de Jesús Cantú y el otro por Juan Carlos Ruiz.



El meollo del asunto es que sean peras o manzanas, el líder de facto del albiazul exige que le cedan toda la planilla, ¡poca cosa!



Lo malo es que en el estire y afloje no permite a los interesados ir en busca de “otro hueso”, y así se van pasando los días de precampaña. No se ven buenos horizontes Acción Nacional.





:Que el procurador de Justicia, Bernardo González, amanece hoy festejando su cumpleaños como siempre lo ha hecho en el ámbito privado y ahora en el público: trabajando.



El titular de la PGJE inicia hoy su día con una reunión con el Poder Judicial y de ahí le sigue con los miembros de un Colegio de Abogados.



Le seguirá después con una reunión para tomar acuerdos con su equipo cercano en la Procuraduría. Se nota que le gusta aprovechar el tiempo.