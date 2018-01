Trascendió Monterrey

:Que casi 19 mil personas fueron convocadas al evento Campanas a la Victoria, que llenó la Arena Monterrey el sábado a mediodía.



Jaime Rodríguez Calderón empezó su participación disculpándose por hacer chapulineo sin tener el visto bueno de los ciudadanos de Nuevo León; también pidió permiso por no haber cumplido aún todas sus promesas y aprovechó para hacer más. Bajar el IVA, bajar la gasolina, etcétera, etcétera.



El show no pudo faltar y en este caso fue el aspirante independiente al municipio de Guadalupe, Daniel Torres, quien se encargó de poner el número musical, cantando con su hijo Gabriel. Al respecto, solo queda decir que es bueno que el ex diputado tenga una carrera en la política, porque la música no es lo suyo…



En el evento, como es costumbre del Bronco, no pudieron faltar los desplantes del equipo de comunicación hacia los representantes de los medios, a quienes les exigieron identificarse como prensa, pero además con sus credenciales de elector a las cuales, dijeron, les sacarían una copia.



:Que a diferencia de su primer evento cuando buscaba la gubernatura, ahora no estuvo acompañado por quien llamaba uno de sus mejores amigos, el ex procurador Roberto Flores.



:Que hablando de aspirantes y campañas, el que critica a los partidos políticos por recurrir al dedazo, pero encabeza todos los eventos y anuncios de precampaña hablando de sus planes para el Senado es Samuel García.



El diputado local y dirigente de Movimiento Ciudadano aprovecha cualquier luz para hacerla reflector y esto apenas empieza.





:Que este domingo, el Congreso publicó la convocatoria para aquellos que aspiren a ocupar la Fiscalía General del Estado, así como a la Fiscalía Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales para que los ciudadanos interesados puedan ir a dejar su postulación.



Después comenzará un largo proceso de revisión y entrevistas, que pasarán por distintos filtros: los de los ciudadanos que han sido elegidos por el Congreso y de los mismos diputados.



:Que dicen por ahí que nadie sabe para quién trabaja y la que acaba de vivir una situación así es Adriana Correa, quien estuvo por años al frente del Museo Papalote Monterrey, justo durante la época más complicada, los años de construcción. Ahora que el espacio está por abrir, fue removida, y hasta el momento no se sabe quién ocupará su lugar.