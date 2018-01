Trascendió Monterrey

:Que la organización y toques finales del gran evento que el ex gobernador y ahora aspirante independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, tendrá en la Arena Monterrey, tuvieron muy atareados a todos sus colaboradores, comenzando por Carlos Pacheco, quien también le acompañó en su campaña a la Gubernatura en 2015.



Esto no tendría nada de raro si no es porque se dice que la reunión tuvo lugar en el Palacio de Cantera, es decir en la sede del gobierno que El Bronco acaba de dejar y que prometió no usar para concretar sus aspiraciones presidenciales…



El uso de las oficinas públicas para la organización de eventos electorales sería solo la cereza de pastel de lo que se ha venido dando desde hace meses con el aparato de Gobierno.



Secretarios estatales pidiendo firmas para su ex jefe, conformando la asociación civil que es encargada de recibir los donativos, vaya incluso ya la directora de Comunicación Social del Gobierno, Diana Adame, pidió una licencia de 6 meses para acompañar a su jefe en esta nueva aventura electoral. Y luego dicen que no es una elección de estado.





:Que en donde se dice que hay bastante movimiento, es en el Comité Directivo Estatal del PRI, donde un día sí y el otro también se hacen los aparecidos políticos que ya tienen un buen rato fuera de la esfera pública.



Dicen que el ex gobernador Sócrates Rizzo y el ex polémico director del Instituto de Control Vehicular, Pedro Morales Somohano, se han paseado para ver si en estas elecciones, “les va a tocar algo”, o de plano los seguirán manteniendo en la banca.



Con tanta pelea y tan poquitos huesos, no sorprendería que muchos siguieran siendo ignorados por el Comité Directivo.





:Que para evitar sospechosismos y conflictos, este sábado la alianza “Juntos Haremos Historia” que conforman el Partido del Trabajo, Encuentro Social y Morena, darán un anuncio conjunto en rueda de prensa, relacionado con los acuerdos de unidad política, selección de candidatos y equidad de género.



Al parecer ya detectaron por donde están los malintencionados filtros de información y prefieren abrir el juego para evitar rumores. Buena jugada.