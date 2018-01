Trascendió Monterrey

:Que en su primer acto como gobernador Manuel Florentino González tomó protesta a su suplente en la Secretaría General de Gobierno, Genaro Alanís de la Fuente, y prometió ahora sí tener una relación más directa con la clase política, el magisterio y hasta los medios de comunicación.



Por lo pronto, dentro de sus primeros encargos tiene que negociar el tema salarial con los trabajadores de la educación, lo cual hará este martes.



Sin embargo un tema que puede ser como una “papa caliente” es el de las tarifas del transporte urbano, los empresarios exigen ahora sí un incremento, pero la sociedad civil organizada anda más fiera que nunca.





:Que entre los cambios naturales en el Gabinete, la posición de jefe del Gabinete de Seguridad que ostentaba como secretario general de Gobierno, fue asumida por el procurador Bernardo González.



Es decir, que a partir de ahora la coordinación de todas las instancias de seguridad como Fuerza Civil, Guardia Civil y seguridad en penales son ahora responsabilidad de la Procuraduría de Justicia, además del mando sobre la Agencia Estatal de investigaciones que ya ostenta. El encargo no es menor.





:Que hablando de nuevas responsabilidades, el que ya está listo para recibir la llamada de su nuevo encargo es el ex diputado Eugenio Montiel Amoroso que ya desde diciembre pidió licencia para integrarse al Gabinete, aunque aún no sabe en calidad de qué.



Lo cierto es que con la salida de Montiel, ex priista y después diputado independiente no se sabe muy bien qué pasará con su posición, si los independientes tendrán un nuevo compañero o si la bancada del PRI recuperará un diputado.



Se trata de Adrián Carlos Moreira, si el apellido les suena sí está emparentado con los coahuilenses, pero asegura que no de un modo muy directo, además es sobrino de la senadora Marcela Guerra.





:Que será por el frío, pero a diferencia de otros años en los que los alcaldes metropolitanos eran los primeros en dar el “ejemplo” e ir a pagar a primera hora el impuesto predial, en esta ocasión solo el guadalupense, Francisco Cienfuegos, decidió despertarse temprano e iniciar el año laborando.



El resto de los ediles quizá prefirieron no enfriarse y comerse a gusto el “recalentado”, pero brillaron por su ausencia, ¡ya ni porque se quieren reelegir!