Trascendió Monterrey

:Que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón admitió que habrá cambios en el Gabinete estatal una vez que el secretario general de Gobierno, Manuel González, tome las riendas del estado a partir del 1 de enero.



Para ello sostendrá reuniones con el todavía número dos a partir de mañana lunes, día de Navidad, así como el martes 26, para planear los ajustes que deberán hacer en el equipo.



Mientras tanto, el que se frota las manos es Eugenio Montiel. Quiere ser el nuevo número dos, aunque otros lo ubican en Desarrollo Social.





:QueManuel González celebró este sábado su designación de gobernador interino durante seis meses con una visita al ex gobernador Jorge Treviño.



Su carrera la inició Manuel durante la campaña a diputado federal del ex mandatario y la continuó en la de 1985 como abanderado a la gubernatura y después fue su secretario particular, luego diputado local y líder de la fracción del PRI.





:Que muchos lo saben, pero pocos lo dicen, que el futuro gobernador interino chocó fuerte con Natividad González Parás cuando este último relevó en la Secretaría General de Gobierno a Lucas de la Garza.



Ese distanciamiento originó que como coordinador de la bancada priista tuviera comunicación directa con el Ejecutivo, y no con el segundo de a bordo.



En una agria discusión, Manuel González le dijo a Nati que alguna vez él sería gobernador. Y aunque por seis meses, estará al frente del Ejecutivo estatal a partir del 1 de enero.





:Que el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, viene a Monterrey este próximo martes 26 de diciembre, según lo anunció muy orgulloso el dirigente estatal tricolor, Pedro Pablo Treviño Villarreal, en la posada de la CNOP.



El anuncio lo hizo frente a destacados miembros de ese sector, entre ellos el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, así como la senadora Cristina Díaz.





:Que los alcaldes de Guadalupe y San Nicolás, Francisco Cienfuegos y Víctor Fuentes, entregarán juntos, con motivo de la Navidad, juguetes navideños a los niños internados en la Clínica 6 del IMSS.



Van a pagar la apuesta que hicieron, previa a la Final del futbol mexicano, en la que resultó triunfador Tigres.