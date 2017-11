Trascendió Monterrey

:Que este fin de semana los priistas anduvieron muy movidos, el sábado en la conmemoración de un aniversario luctuoso más del ex gobernador Alfonso Martínez Domínguez, evento en el que se dieron cita alcaldes metropolitanos, diputados locales y federales, las senadoras y algunos funcionarios públicos de extracción priista.



Además del líder tricolor, Pedro Pablo Treviño, asistió la hija del ex mandatario, Atala Martínez, quien dirigió unas palabras en honor a su padre. El detalle bochornoso de la celebración, es que la manta colocada a espalda de los oradores decía “aniversario luctoso” y no “luctuoso” como debería.





:Que cuentan que desde el viernes algunos tricolores se reunieron en un restaurante muy “regio” por el rumbo de la avenida Universidad, en San Nicolás de los Garza, sede de un aquelarre por demás concurrido, convocado por el tres veces alcalde de Apodaca, Raymundo Flores.



La razón fue el festejo del director del Inifed, Héctor Gutiérrez de la Garza, quien celebró con amigos como el ex alcalde de Salinas Victoria, Helio Treviño, quien también festejaba su onomástico.





:Que el ex secretario de organización del PRI estatal, Rafael Zarazúa, dejó de militar en ese partido y se sumó a Movimiento de Regeneración Nacional.



Cuando impusieron del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a César Cavazos para dirigente, Rafael Zarazúa dijo estar en desacuerdo con esa imposición y se retiraba del partido tricolor, ahora es posible que en Morena consiga ser candidato a la alcaldía de Monterrey que seguramente estará muy peleada.





:Que este domingo se cumple el primer aniversario luctuoso del cronista de Monterrey, Israel Cavazos y ya se preparan muchos homenajes en su honor.



Luego de una misa, en el municipio donde residió, Guadalupe, se llevará una ofrenda floral al monumento erigido en la plaza principal en su memoria. Además se develará una placa en el auditorio del museo que ahora llevará su nombre.



Más tarde, en el Colegio Civil del Estado se presentará el libro Historia de Nuevo León. Con noticias de Coahuila, Tamaulipas y Texas tomo 1, con apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.