Trascendió Monterrey

:Que el anticipado destape de Felipe de Jesús Cantú a la alcaldía de Monterrey sorprendió a más de uno, ya que el ex edil no es muy dado a precipitarse, sino que más bien, es disciplinado a los tiempos del Partido Acción Nacional.



Para algunos, el anuncio es totalmente reactivo y derivado de la renuncia de Aldo Fasci para buscar su espacio en el Palacio de Cristal para 2018 por la vía independiente. La idea es quitarle votos al ex priista, y ya hay quien lo compara con Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, una candidatura para perder.



Otros tantos lo ven como un intento desesperado de llamar la atención y levantar la mano, toda vez que los perfiles que se han manejado con anterioridad, como Juan Carlos Ruiz y Adrián González, no tienen lo necesario para “levantar” en las urnas, y el crecimiento en popularidad del ex alcalde Adalberto Madero Quiroga es preocupante.



Mientras tanto habrá que esperar los tiempos para que se señalen cuáles serán los métodos de selección de candidatos, y justo en una semana, con el arranque del año electoral las determinaciones también se van a precipitar.





:Que mientras tanto, los que están más enfocados en preparar ya una plataforma electoral, son los de la Fundación Colosio, encabezada a nivel estatal por Héctor Gutiérrez de la Garza y en Monterrey por Rafael Ruiz.



Junto con el resto de los líderes municipales ya se reunieron, y se enfocarán en los temas de seguridad, educación, cultura, deporte, movilidad urbana y salud.





:Que esta semana concluye ya la pasarela de alcaldes con sus Segundos Informes de resultados; hacia mediodía de este lunes Adrián de la Garza Santos cumplirá este requisito frente a los integrantes de su Cabildo en el Palacio Municipal de Monterrey.



El alcalde de Monterrey va a presumir que, según sus números, la delincuencia se ha reducido 30 por ciento en las zonas de su vigilancia, un programa de inteligencia policial y en el tema de infraestructura, la extensión de Vialidades Regias.



En San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza será el último edil de la zona metropolitana en pasar al frente, también de modo austero y solo frente a los integrantes de Cabildo dará a conocer sus resultados el martes 31 de octubre.